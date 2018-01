Pour Aliou Boubacar Diallo, homme politique et président d’honneur de l’Alliance pour la Démocratie et la Paix (ADP- Maliba) la nomination d’un cinquième Premier ministre à quelques mois de l’élection présidentielle a un but électoraliste. Le PDG de Wassoul’Or SA s’est exprimé dans son message de présentation des vœux du nouvel an.

L’ancien Secrétaire général de la présidence, Soumeylou Boubèye Maïga, est le nouveau Premier ministre du Mali. Avec un gouvernement de 36 membres, soit un ministre de plus que dans l’équipe précédente. C’est le cadeau de nouvel an offert au peuple malien par le président Ibrahim Boubacar Keita. Seulement voilà, à huit mois de l’élection présidentielle la mise en place de cette équipe dirigée par un «homme de confiance» du président et un «renard politique» ne passe pas inaperçu.

Selon Aliou Boubacar Diallo, les défis à relever par notre pays sont nombreux. Parmi ceux-ci, il cite, le terrorisme, la pauvreté, de la précarité, de l’éducation et le chômage des jeunes. Selon l’homme d’affaire, le tournant majeur pour une solution durable à ces préoccupations passe par le « respect de l’agenda constitutionnel de notre pays ». Aussi, Aliou Boubacar Diallo salue «l’engagement du président de la République» à respecter l’agenda électoral. «Seule la tenue d’élections libres, transparentes, crédibles et justes dans le respect du calendrier constitutionnel préservera la paix sociale et épargnera à notre pays une crise post-électorale» estime le PDG de Wassoul’Or.

Appel à un grand rassemblement…

Dans son message, Aliou Boubacar Diallo dit avoir pris note de la mise en place d’un nouveau gouvernement. «J’en retiens qu’il s’agit clairement d’un Gouvernement de campagne», dit-il. Pour le président d’Honneur de l’ADP-Maliba, le président IBK ne doit en aucun cas fait un deuxième mandat. «Notre constitution, pour laquelle je me suis battu, donne au président sortant le droit de se représenter, je lui concède ce droit pour défendre son bilan», assure Aliou Boubacar Diallo. Et de poursuivre: «j’invite tous ceux qui souhaitent porter le changement en 2018 à se mettre ensemble pour créer un grand rassemblement».

Dans la «grande alliance pour une alternance», explique Aliou Boubacar Diallo, il faut «une candidature unique» contre IBK. Mais si tel n’est pas le cas, regrette-t-il, «nous devons nous organiser dès à présent pour que celui qui atteindra le second tour soit soutenu par toutes les forces du changement», indique-t-il, en invoquant implicitement sa propre candidature.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

