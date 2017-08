Le ministre porte-parole du gouvernement coupe court aux rumeurs sur le «soutien du Gouvernement» à un des candidats à la présidence de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT). C’était, ce mercredi soir, à l’occasion de sa conférence de presse hebdomadaire.

-Maliweb.net- Porte-parole du gouvernement et non moins président du comité de suivi du protocole d’accord, du 27 avril, entre la Fémafoot et le collectif des clubs et ligues contestataires, le ministre Abdoul Karim Konaté s’est voulu rassurant. «Le Gouvernement n’a pas de candidat, encore moins le ministre porte-parole», a insisté le ministre Konaté. C’est au monde sportif de choisir son président et le collège électoral se compose des responsables des ligues, des clubs et associations, a-t-il précisé. En compagnie de ses homologues de la Promotion des Investissements et celui des Affaires religieuses, venus échanger, eux aussi, avec la presse.

Deux actualités du côté du Hajj 2017. Le dernier avion de la filière gouvernementale a quitté Bamako, ce mercredi soir, a informé le ministre des Affaires religieuses. Tout en se félicitant de la bonne organisation cette année du pèlerinage, Thierno Oumar Hass Diallo déplore la pénalité imputée par l’Arabie Saoudite à certains pèlerins maliens. En effet, les anciens pèlerins de 2015 et 2016 se sont vu débiter 2000 Riyal environ 400 000 FCFA. «Nous avons saisi l’Etat saoudien par le biais du ministère des Affaires Etrangères pour en savoir davantage. Nous attendons leur réponse», a indiqué le ministre Diallo.

Le ministre de la Promotion des investissements, lui, s’est entretenu avec les journalistes sur l’état d’organisation du 1er Forum des investissements au Mali. L’organisation est en bonne voie, a assuré le ministre Konimba Sidibé. Avant de rappeler les objectifs de ce forum: faire changer la perception négative sur notre pays; faire connaître les opportunités d’investissement au Mali; développer les partenariats d’affaires entre les opérateurs maliens et étrangers; partager les bonnes pratiques de promotion de l’investissement dans les différents pays. Rappelons que le forum «Invest in Mali» se tiendra du 07 au 08 décembre prochain à Bamako.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net