« Il n’est plus question de se taire face aux cas d’injustice dans ce pays ». Ces propos proviendraient d’un activiste ou d’un opposant qu’ils n’émouvraient personne. C’est plutôt un ministre de la République en fonction, Me Mohamed Aly Bathily de l’Habitat, de l’Urbanisme et des affaires foncières qui en est l’auteur. Il a fait cette déclaration face aux populations de Koutiala le week-end surpassé au cours d’un meeting des Associations pour le Mali (APM) qu’il dirige.

Et le ministre d’enfoncer le clou : « Il est grand temps que certaines vérités soient dites sur les 4 ans de gouvernanceactuelle du pays ». Comme pour dire qu’à l’approche des élections générales de 2018, le ministre s’est affranchi de son devoir de réserve. Pour cracher dans la soupe ? Qui sait ?

Me Bathily a au moins eu l’occasion de déranger son mentor, IBK, qui ne doit pas apprécier que ces « vérités » soient dites sur ce ton et sur la place publique.

En outre, pour la première fois, le ministre Bathily, que l’on qualifie d’homme de confiance (et de défiance ?) d’IBK apporte son soutien de géniteur à l’activiste Youssouf Mohamed Bathily dit Ras Bath.Avant d’asséner que le leader du Collectif pour la défense de la République (CDR), aujourd’hui proche de l’opposition, est son fils biologique, son premier fils. « Il y a eu trop de rumeurs au sujet du chroniqueur Mohamed YousssoufBathilysur les réseaux sociaux.Personne ne peut l’empêcher de dire les vérités… ». Et le bouillant avocat de marteler être prêt à sortir du gouvernement si le cœur en dit au locataire du palais de Koulouba. Chantage pour grossir les rangs des opposants ? Nul ne saurait le dire, mais il semble que le ver est déjà dans le fruit. Curieuse situation d’une gouvernance atypique où un ministre s’attaque publiquement aux « injustices », donc au département de son collègue de la Justice! Et c’est ce même ministre qui avait donné un bruyant coup de pied à la justice mais aussi et surtout à la solidarité gouvernementale dans le dossier des démolitions de Souleymanebougou…

Pourtant, face aux critiques de Ras Bath, le ministre des transports, Me BaberGano, secrétaire général du RPM, martelait récemment encore qu’il faut que l’autorité de l’Etat s’affirme dans le pays face à ces dérives verbales.

Et dire que c’est ce même Ras Bath qui décoche souvent d’acerbes diatribes contre les gouvernants. Il ne fait plus mystère de sa ferme volonté d’assister à l’alternance en 2018. Et Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise, l’un des conseillers spéciaux du président, non moins président du parti CDS-Mogotigui, a presque juré de le faire condamnerdevant les tribunaux pour diffamation et atteinte à sa dignité.

L’on se retrouve dans une curieuse situation où le ministre Bathily et son fils semblent scier l’arbre sur lequel IBK et son gouvernement sont assis. Des opposants au gouvernement ?

Bruno D SEGEBDJI

Source : Mali-Horizon