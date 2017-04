Le ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, et nouveau porte-parole du gouvernement, a animé un point de presse après le conseil des ministres inaugural.

C’était dimanche après-midi dans les locaux de la Primature. Baptême de feu plutôt bien réussi au regard de la clarté des propos du ministre Konaté qui a fait un résumé du conseil de cabinet et du conseil des ministres. Il a abordé aussi l’accord avec les syndicats de la santé.

Sur ce dernier point, le porte-parole du gouvernement a insisté longuement sur les efforts déployés par l’Etat pour assurer aux populations une vie meilleure. Il a énuméré à ce propos les sacrifices consentis en matière de subvention sur le riz, le sucre, la farine, l’huile et même les hydrocarbures.

Il s’est inscrit en faux contre l’idée véhiculée selon laquelle les pouvoirs publics ne se soucient guère du bien-être de nos concitoyens. Bien au contraire, a martelé le ministre Konaté qui n’a pas manqué de saluer l’esprit positif des syndicats de la santé. L’accord qui a permis de mettre un terme à cette grève douloureuse, a été trouvé au bout de rencontres nocturnes et de sacrifices. Ce qui est la preuve que le gouvernement travaille à l’équilibre général, a argumenté le porte-parole du gouvernement qui a expliqué la lenteur du dénouement par le principe gouvernemental de ne jamais prendre des engagements impossibles à honorer.

Dans la conduite de la communication gouvernementale, Abdel Karim Konaté entend imprimer sa marque en rompant avec la communication de réaction pour passer à l’offensive. Prendre le devant, c’est sa vision. Ainsi, estime-t-il, la rumeur n’aura plus de place.

Il a dévoilé les grandes lignes de sa stratégie qui consiste à recruter des spécialistes, commander des missions de terrain, organiser des points, conférences et des déjeuners de presse. Il fera aussi animer des émissions à la télévision nationale pour mieux porter la parole officielle. Bref, le nouveau porte-parole compte occuper tout l’espace médiatique, y compris les réseaux sociaux avec la création de comptes Facebook, Tweeter, etc.

Amadou M. CISSE