Dans un communiqué cosigné, les groupes armés signataires de l’accord disent qu’ils n’ont pas été consultés pour la composition du nouveau gouvernement.

Lisez le communiqué.

COMMUNIQUE CONJOINT CMA – PLATEFORME N° 0001/02/01/2018

La CMA et la Plateforme informent l’opinion nationale et internationale qu’elles prennent acte de la formation le 30 Décembre 2017 du gouvernement du Mali dirigé par le Premier Ministre Soumeilou Boubeye Maiga. Les Mouvements signataires saisissent l’occasion pour informer les opinions, qu’ils n’ont à aucun moment été consultés comme jadis le firent les précédents chefs de gouvernement afin de, à travers leur participation, constituer un gouvernement prenant en compte les aspirations profondes des populations du nord / Azawad telles que évoquées dans l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

En effet, la mise en œuvre de l’accord pour la réconciliation issu du processus d’Alger reste notre préoccupation majeure et rappelons au nouveau gouvernement l’impérieuse nécessité d’une application intégrale et dans les meilleurs délais dudit accord.

La CMA et la Plateforme réitèrent leur entière disponibilité à coopérer sur toutes questions liées à La mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

la CMA et La Plateforme restent convaincue que la prise en charge de leurs préoccupations légitimes à travers un dialogue ouvert , constructif et sincère , permettra de sortir durablement de cette situation de crise généralisée et prolongée par une absence de volonté politique claire et pragmatique.

Bamako le 02 janvier 2018

Pour la Plateforme

Harouna Toureh

Pour la CMA

Sidi Brahim Ould Sidatt

