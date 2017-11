Le ministre de la Justice a finalement jeté l’éponge. Mamadou Ismaël Konaté aurait démissionné hier en début de soirée. Il a été remplacé par Hamidou Younoussa Maïga, un magistrat à la retraite âgée de 67 ans. Il est natif de Gao.

Si aucune raison officielle n’a été évoquée pour expliquer ce départ, on pourrait le lier à l’affaire Rasbath qui a été jugée et vidée hier par la Cour d’appel de Bamako. Il nous est revenu que le ministre Konaté voulait un report de l’audience d’hier et aurait signifié cela samedi au procureur de la Cour d’appel. Il s’est senti alors désavoué quand il a appris que le parquet a finalement requis l’abandon des poursuites certainement à cause des consignes venues de Koulouba. M Konaté a finalement décidé de s’en aller après un entretien avec le président IBK. Nous y reviendrons.

Moctar Dramane Koné

