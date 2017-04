De 2013 Ă 2017 le rĂ©gime IBK a connu quatre gouvernements. Contrairement Ă Poulo qui a Ă©chouĂ©, certains ministres pour avoir rĂ©ussi les missions Ă eux confiĂ©es continuent de bĂ©nĂ©ficier de la confiance des diffĂ©rents Premiers ministres. Il s’agit de Mohamed Aly Bathily, de Tierno Hass Diallo, de Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo, et de Abdel Karim KonatĂ©. Qu’est ce qui explique leur maintien ?

Mohamed Aly Bathily : ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières

L’Ă©minent avocat MaĂ®tre Bathily est un homme de poigne. Il a laissĂ© des tâches indĂ©lĂ©biles partout oĂą il est passĂ©. Son atout il est convaincant, audacieux et va au bout de tout ce qu’il entreprend. Pour preuve, en sa qualitĂ© de ministre de la justice, il a pris la lourde responsabilitĂ© de mettre sous mandat de dĂ©pĂ´t des magistrats pour des faits graves. C’est lui encore qui a mis en prison le puissant maire central de Bamako, Adama SangarĂ©, suite Ă une plainte d’un citoyen portant sur un litige foncier. Au niveau du ministère de la justice, il a initiĂ© des rĂ©formes qui donneront Ă coup sĂ»r un nouveau souffle Ă notre justice, coulant souvent sous le feu des critiques.

Il fallait encore lui au ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières pour mettre de l’ordre dans ce domaine devenu une bombe Ă retardement Ă cause des spĂ©culations foncières. Dès son arrivĂ©e Ă la tĂŞte de ce DĂ©partement, il a tenu Ă dire que l’application de la loi foncière au Mali est une source de conflit social exaspĂ©rĂ© et dĂ©sespĂ©rĂ©. Ce qui oblige l’Etat Ă prendre ses responsabilitĂ©s et appliquer la loi dans toute sa rigueur. C’est Ă dire : construire les choses dans les règles et combattre clairement ceux qui ne veulent pas de ces règles. Convaincu du bien-fondĂ© que de telles mesures engendrent logiquement des poursuites contre l’Etat, maĂ®tre Mohamed Aly Bathily prĂ©vient: “Chaque fois que les gens dont nous allons annuler les titres vont essayer de nous attaquer, nous les attaquerons au pĂ©nal et rechercherons la complicitĂ© de tous les agents qui ont trempĂ©. C’est encore lui Bathily qui a Ă©tĂ© dĂ©pĂŞchĂ© par le prĂ©sident IBK pour calmer les ardeurs de nos compatriotes en France qui s’Ă©taient rebellĂ©s contre les agissements du consulat. Avec brio il a dĂ©bloquĂ© la situation et tout est rentrĂ© dans l’ordre. Dans la crise qui secoue le football malien, Bathily a demandĂ© au ministre des Sports HousseĂŻny Amion Guindo de revoir sa copie. Parce qu’il a empruntĂ© une piste sur laquelle il risque de se perdre. Donc aujourd’hui, la reconduction de MaĂ®tre Mohamed Aly Bathily dans le nouveau gouvernement comme ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières, est logiquement justifiĂ©e.

Thierno A. Hass Diallo: Ministre des Affaires religieuses et du culte.

Nul n’est sans savoir que les conflits inter religieux sont monnaie courante dans certains pays de la sous rĂ©gion. Autrement, la cohabitation entre musulmans et chrĂ©tiens s’avère souvent difficile. Et dans un pays comme le nĂ´tre oĂą il y a un dĂ©sequilibre consĂ©quent entre la religion musulmane et la rĂ©ligion chrĂ©tienne, du point de vue pourcentage, l’atmosphère peut ne pas ĂŞtre souvent vivable. Mais heureusement chez nous ce problème n’existe pas. Et l’arrivĂ©e de l’ancien leader estudiantin Thierno Amadou Omar Hass Diallo Ă la tĂŞte d’un dĂ©partement qui s’occupe des Affaires religieuses et du culte a encore renforcĂ© ce climat de paix et d’entente entre les deux religions. Et pour cause, le jeune ministre a le secret de se mettre dans toutes les peaux chaque fois qu’il doit intervenir auprès d’une religion. Comme pour dire qu’il ne fait pas d’interfĂ©rence entre les musulmans et les chrĂ©tiens. Et pour consolider les acquis, il a proposĂ© la crĂ©ation de la Direction nationale des Affaires religieuses et du culte. Cette direction aura pour mission d’Ă©laborer les Ă©lĂ©ments de la politique nationale en matière de dialogue inter religieux, de culte, de lutte contre l’extrĂ©misme religieux, de la coordination et du contrĂ´le technique de la mise en Ĺ“uvre de cette politique, de la rĂ©glementation et de l’application des règles relatives Ă l’exercice de la libertĂ© religieuse.

La crĂ©ation de cette direction vise, au niveau national, Ă asseoir une conception Ă©tatique de la laĂŻcitĂ© et de sa pratique, Ă l’effectivitĂ© du libre exercice des croyances religieuses et des croyances traditionnelles dans les limites du respect de l’ordre public et Ă la maĂ®trise de la montĂ©e de l’intĂ©grisme religieux. Lors du drame dont le monde musulman a Ă©tĂ© victime en 2015 Ă Â la Mecque, le ministre Thierno a Ă©tĂ© le seul ministre qui s’est rendu sur les lieux pour s’enquĂ©rir de l’Ă©tat de nos compatriotes. Et l’annĂ©e suivante pour permettre aux pèlerins maliens d’accomplir leur devoir religieux dans la plus grande sĂ©rĂ©nitĂ©, il a dĂ©pĂŞchĂ© en amont une mission en Arabie Saoudite. Une façon d’anticiper sur les Ă©vĂ©nements. Et dieu merci tout s’est bien passĂ©. Son maintien dans l’Ă©quipe gouvernementale dirigĂ©e par Abdoulaye Idrissa MaĂŻga est le fruit de son sens Ă©levĂ© de responsabilitĂ© et ses bonnes initiatives.

Abdel Karim Konaté dit Ampé : ministre du Commerce

En analysant la prĂ©sence continue de Abdel Karim KonatĂ© dans les diffĂ©rents gouvernements, on ne peut que relever trois choses : compĂ©tence- efficacitĂ© – rĂ©ussite. Sinon comment comprendre qu’il soit maintenu dans les diffĂ©rents attelages gouvernementaux ? Autrement dit c’est loin d’ĂŞtre une complaisance ou un traitement de faveur. C’est le seul ministre en poste depuis 2012. NommĂ© ministre du Commerce et de l’Industrie le dans le gouvernement d’union nationale dirigĂ© par Cheick Modibo Diarra, il sera confirmĂ© Ă ce poste par le nouveau Premier ministre, Diango Sissoko. Quelques mois plus tard Ă la faveur d’un rĂ©amĂ©nagement au sein du gouvernement le 22 juin 2013, il hĂ©rite du ministère des Finances.

Après la Transition, Abdel Karim KonatĂ© revient Ă la tĂŞte du dĂ©partement du Commerce, un portefeuille qu’il occupe toujours Ă travers les diffĂ©rents remaniements. Et lors du dernier remaniement, il monte en grade avec l’Ă©tiquète de porte-parole du gouvernement. Son arrivĂ©e Ă la tĂŞte du DĂ©partement a consacrĂ© un Ă©quilibre sur les produits de première nĂ©cessitĂ©, surtout Ă la veille des mois de carĂŞme. Il a dĂ©samorcĂ© une bombe par rapport Ă une grève en gestation des vendeurs de gaz. A peine choisi pour porter la parole du gouvernement, en compagnie du ministre de la SantĂ© et de l’Hygiène Publique, il rencontre le syndicat de la santĂ©. Dans un langage convaincant le Ministre AmpĂ© a rĂ©ussi lĂ oĂą ses prĂ©dĂ©cesseurs ont Ă©chouĂ© et justifie lĂ que sa carrière ministĂ©rielle est loin d’ĂŞtre un incident de parcours dans l’histoire du Mali.

Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo: Ministre de la Culture.

Affectueusement appelĂ©e Rama, la ministre de la culture est dotĂ©e d’une assise intellectuelle, d’une riche expĂ©rience et d’une sagesse Ă©tonnante Ă son âge, qui lui permettent de relever le dĂ©fi partout oĂą elle passe. Son statut d’enfant d’ancienne ministre sous Moussa TraorĂ© (sa mère Lala Sy a Ă©tĂ© ministre de la Fonction Publique de 1988 Ă 1991) ne fait d’elle une rĂ©fĂ©rence, mais il faut surtout retenir sa compĂ©tence pour avoir Ă©tĂ© directrice adjointe de campagne du prĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta. Celui-ci l’aurait quand mĂŞme dĂ©barquĂ©e si elle n’avait pas comblĂ© les attentes. Ses dĂ©tracteurs avaient conclu Ă une incompĂ©tence par rapport Ă son silence, mais la suite des Ă©vĂ©nements confirmera qu’ils s’Ă©taient trompĂ©s sur la nature de la bonne dame, depuis son arrivĂ©e au ministère de la culture.

