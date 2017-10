Ils sont ministres, directeurs nationaux et généraux, chefs de services. Ils passent tout leur temps dans de grosses voitures et dans leurs bureaux climatisés, à la douleur de l’Etat. Ils ne servent ni le pays ni le Président de la République, encore moins le peuple. Ils ne tiennent leurs postes que par des arrangements politiques et politiciens. Ils se servent allègrement de la République et des deniers publics. Votre hebdomadaire de référence a décidé de les démasquer en les consacrant désormais une rubrique : « Ces gouvernants qui se servent de la République ». Le premier numéro de cette rubrique est consacré à juste titre au ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Abdramane Sylla.

Il est l’un des rares ministres à avoir miraculeusement survécu aux différents remaniements ministériels survenus depuis l’arrivée d’IBK au pouvoir. Dieu seul sait s’il y en a eu beaucoup. Signe d’une confiance aveugle ? Oui ! Soninké de son état, le Président IBK lui a confié le très sensible département des Maliens de l’Extérieur. Le Chef de l’Etat a pensé qu’il pouvait, mieux que quiconque, gérer ce département, en raison du fait qu’il est sensé connaitre les causes et les conséquences de la migration. Erreur. Il semble dépasser par les problèmes de nos compatriotes. En effet, depuis que Abdramane Sylla a hérité du département des Maliens de l’Extérieur, on ne l’a jamais vu aux côtés de nos compatriotes de la diaspora en train de vivre leur souffrance ou du moins en train de compatir à leur douleur. Paradoxalement, il a toujours chanté sur tous les toits que le Président de la République lui a instruit d’être partout où se trouvent les Maliens en souffrance. Incroyable ! Il n’a jamais suivi à la lettre cette instruction présidentielle. Et les faits le prouvent. Tous les jours, les Maliens de l’extérieur sont maltraités comme des chiens, sans que notre ministre ne pipe mot. Chaque jour, la situation des Maliens brimés dans les prisons libyennes lui sont rapportée. Combien de fois s’est-il rendu en Libye pour s’enquérir de leur condition d’emprisonnement et d’arrestation ? Pourtant, ce n’est pas par manque d’information. Aujourd’hui encore, nos compatriotes sont malmenés en Algérie dans les conditions inhumaines. Ils sont battus, arrêtés malades par les policiers algériens et transportés dans des conteneurs, sous une température de 45° à l’ombre. Le ministre Sylla et son cabinet font semblant d’ignorer cette situation. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir été interpeller. En effet, dans le pays d’Abdel Aziz Bouteflika, les Maliens sévissent toutes sortes de souffrances, sans que notre ministre ne dise aucun mot, à plus forte raison de se déplacer pour les rendre visite. Les autorités algériennes, d’après nos informations, n’acceptent aucune visite pour voir dans quelles conditions ces Maliens et d’autres africains vivent. Le ministre Sylla est bien au courant de cette situation. Mais il n’est en train de rien faire pour que ses dignes fils puissent entrer chez eux dans les conditions humaines. D’après nos informations, il semble que notre ministre a peur de s’exprimer par rapport à cette situation, au risque de fâcher les autorités algériennes. Si notre ministre respectait, ne serait-ce qu’un tout petit peu, l’instruction du Chef de l’Etat, aujourd’hui ne devrait pas trouver qu’il ne s’est pas rendu en Algérie pour voir de visu la situation de nos compatriotes. Il est toujours assis dans son bureau à la cité ministérielle, sous les rafales frais de la climatisation pendant que nos compatriotes souffrent le martyr hors du pays. C’est pourquoi, on se demande à quoi il a servi dans les différents gouvernements successifs jusqu’à celui d’AIM, si ce n’est pour son confort personnel et des membres de son cabinet. En se comportant de cette manière, il ne rend aucun service au pays et au peuple.

Questions d’actualités à l’Assemblée nationale

Le ministre Abdramane Sylla au pilori devant les députés ce jeudi

Incapable de gérer la crise des migrants Maliens en Algérie, en Libye et en Arabie Saoudite, le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Abdramane Sylla, sera mis au pilori pour s’expliquer aujourd’hui sur cette situation devant les députés. En effet, depuis plus d’un mois la souffrance de nos compatriotes dans ce pays lui transmises quotidiennement, sans la moindre réaction de sa part. Après plusieurs interpellations faites par le Conseil supérieur de la diaspora malienne, en vain, le ministre Sylla va devoir expliquer aux élus de la nation son indifférence face à cette situation. Comme à son habitude, on espère qu’il fera pas de la xyloglossie devant les Honorables élus.

