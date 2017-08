Aujourd’hui, très peu de ministres du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maiga passent les week-ends à Bamako. C’est l’intérieur du pays qui est leur lieu de prédilection, en compagnie d’autres ministres dans des activités qui concernent très peu leurs départements. Solidarité gouvernementale ? Ok ! Mais le souci est que ces déplacements à zéro impact se font à la douleur du contribuable malien. Quel gâchis !

Ils étaient une quinzaine de ministres du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maiga à assister à l’inauguration du siège régional de la chambre de commerce et de l’industrie à Kayes. Au nombre de ces ministres qui ont fait le déplacement en compagnie délégation issue de leurs cabinets, l’on pouvait bien identifier, Me Kassoum Tapo, Me Mamadou Ismaël Konaté, Baber Gano, Mahmoud Ben Kattra, Amadou koita… Des ministres dont leur présence à une telle cérémonie n’aura jamais d’explication si ce n’est que budgétivore.

Pour une simple cérémonie d’inauguration d’une chambre de commerce, la logique voudrait que le premier ministre (c’est lui qui a présidé l’évènement) soit accompagné par les ministres du Commerce et celui du développent; Par ailleurs, la présence de tout autre membre du gouvernement à cette cérémonie ne serait que folklorique. Car, avant l’arrivée de cette quinzaine de ministres, d’autres ministres comme Oumou de la Cafo étaient à Kayes pour autres choses. Alors ne pouvait-elle pas attendre le premier pendant une journée, histoire d’économiser ?

Ce n’est pas à Kayes seulement ! Le week-end surpassé quelques ministres du gouvernement sont retrouvés à Ségou pour, dit-on, parler de la révision constitutionnelle. Le hic dans cette aventure, c’est que le ministère des réformes de l’Etat et des droits de l’homme, le principal département concerné sur la question, n’était pas de la délégation composée des ministres Mohamed Aly Bathily, Thierno H. Diallo, Nango Dembélé et Amadoun Konaté. Une semaine auparavant c’était une autre rencontre à Koulikoro avec une forte délégation. Beaucoup de bruit pour peu de résultat comme pour approuver l’adage qui dit que ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit.

Revenons à Kayes, la présence a été tellement folklorique que certains kayesiens se sont posés la question sur les réelles motivations de cette troupe, pardon de cette équipe gouvernementale à kayes.

Surprise par la présence de tous les ministres dans la ville de Kayes, une bayésienne sur les réseaux ironisait « Je ne sais pas si on doit continuer à regarder tous ces comédiens hollywoodiens ou décider pour de bon de prendre notre destin en main. Une quinzaine de Ministres plus le Chef du Gouvernement pour l’ouverture de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Kayes ! Donc la Ville de Kayes est devenue un site touristique qu’il faut impérativement visiter c’est ça ? Oh mon Dieu tout ça sur le dos du contribuable Malien. Pendant ce temps les bayésiens souffrent à cause de l’état désastreux de l’axe Kayes-Bamako passant par Diéma. Avez-vous vu ça ? Mais non les touristes du gouvernement Malien préfèrent certainement prendre l’avion. Et en parlant d’avion avez-vous trouvé aussi une solution pour que l’aéroport de Kayes soit fonctionnel ? Oh non, l’esprit est ailleurs que Kayes. Et pourtant on continue de nous faire croire que c’est pour le bonheur et l’honneur des Bayésiens. »

Cet autre Kayésien qui habite à Kayes Khasso exprime son ras-bol « Ils se moquent de nous car depuis bientôt une décennie, nous sommes à l’attente d’un train qui ne vient pas. Et tout le monde sait combien le train est important dans la vie d’un Kayésien. Au lieu de trouver une solution à notre équation train, ils se pavanent dans nos rues »

En clair, nos ministres doivent comprendre que leur rôle est d’appliquer la politique du gouvernement menée par le premier ministre ainsi que d’engager les réformes dans le champ d’application de leur portefeuille ministériel pour lequel un budget est voté tous les ans.

Vendre l’image du président IBK

Ce qu’on ne dit pas, c’est que ces ministres ne se déplacent pas pour le simple d’être à l’intérieur du pays dans une mission officielle. Il nous revient que parmi eux, beaucoup s’en plaignent d’ailleurs puisqu’ils n’ont plus de vie de famille qu’ils devaient en profiter pendant les week-ends.

Selon des sources concordantes, il aurait été reproché à des ministres lors d’un de ces conseils récents à Koulouba de ne pas être trop impliqués pour la cause de la nation. L’auteur de ces remarques qu’est, bien entendu le président IBK, aurait intimidé l’ordre à son premier ministre d’instaurer un certain nombre de règles à ne pas violer par aucun membre. Illustration : Désormais tous les ministres doivent laisser leurs téléphones portables à l’entrée de la salle du conseil des ministres

La Rédaction