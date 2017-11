C’est tard dans la soirée du lundi 27 novembre 2017 qu’un flash spécial sur l’Office de radiodiffusion télévision du Mali(Ortm) annonce la démission de Me Mamadou Ismaël Konaté du poste du ministre de la Justice, Garde des sceaux. Cette démission intervient après son humiliation dans l’affaire ‘’Ras Bath’’. Voulant injustement coûte que coûte mettre Ras Bath derrière les barreaux, Me Konaté a été désavoué dans le dossier et Ras Bath a été relaxé. Le pauvre n’a pas pu digérer sa cuisante et humiliante défaite et a rendu le tablier. Il a été remplacé aussitôt par Hamidou Younoussa Maiga. Un vieux retraité de 63 ans qui était d’ailleurs la tête de liste contestée du parti présidentiel-RPM- pour le Conseil Régional de Gao.

Ancien Directeur Élan Afrique à la Francophonie à Paris, le nouveau ministre de la Justice Hamidou Younoussa Maiga est très proche du Premier Ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga. Pour preuve avant sa nomination, il travaillait au cabinet de ce dernier.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :