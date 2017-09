Au-delà de cas cités, presque tous les Ministres ont changé au moins trois à quatre fois de titulaire. Dans l’entourage immédiat du Président de la République le poste de Secrétaire Général de la Présidence a usé quatre titulaires et la gouvernance d’IBK a usé plus de 6 gouvernements.

Les Ambassadeurs sont nommés par affinité et très souvent pour les permettre de bénéficier de soins médicaux à l’étranger. Les appels à candidature sont biaisés pour faire venir une relation familiale. Un principe qui paralyse après le fonctionnement des services, car l’expérience recherchée n’y est pas. L’argent du contribuable est dépensé sans compter.

Le dernier acte constaté est l’offre faite à 300 personnes pour faire le pèlerinage de 2017, toutes des relations personnelles constituées de marabouts en général. Toutes ces dépenses sont faites sur l’argent récolté par la filière gouvernementale au pèlerinage. La technique est simple, on majore les frais du pèlerinage et le surplus est utilisé pour faire voyager sur la Mecque, certaines relations afin qu’ils fassent des bénédictions pour un deuxième mandat. Depuis quatre ans, cette opération a commencé.

La première année, ils étaient au nombre de 150 venant tous de familles maraboutiques. La deuxième année, il y a eu 200, la troisième année 250, et cette année 300. En faisant un calcul sommaire on se rend compte qu’en quatre ans 900 personnes ont été envoyées par la présidence à la Mecque. Cette charge sur le budget du pèlerinage fait 2,5 milliards F CFA au minimum. Si pour le pèlerinage, il y a une omerta sur cet aspect, tel n’est pas le cas des œuvres de bienfaisance dans les camps militaires pour un petit don, on fait de la grande publicité en exhibant des petits sachets de macaroni à la télévision nationale et étaler la misère des nécessiteux à la face du monde. D’où vient tout cet argent ? Ce n’est pas l’argent du contribuable malien ? Sachons raison garder !