Dans le nouveau gouvernement d’Abdoulaye Idrissa Maïga, il n’y a pas que de nouveaux venants, il y a aussi ceux qui ont changé de poste et des revenants.

Mohamed Ag Erlaf, précédemment ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat, est le nouveau ministre de l’Education nationale.

Du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Me Mohamed Ali Bathily occupe désormais le poste de ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires foncières en remplacement d’Ousmane Koné qui quitte le gouvernement. L’ancien détenteur département de l’Elevage et de la Pêche, Dr Nango Dembélé prend les rênes du ministère de l’Agriculture en remplacement de l’ancien titulaire, Kassim Denon (qui quitte aussi le gouvernement).

Retour de Tiéman Hubert Coulibaly et de Tiéna Coulibaly

Comme nous l’avons annoncé dans notre parution du jeudi dernier, Tiéman Hubert Coulibaly signe son retour dans le gouvernement après son départ du dernier gouvernement de Modibo Kéita. Désormais, il occupe le poste de ministre de l’Administration territoriale. Avant son départ du gouvernement Modibo Kéita II, Tiéman Hubert Coulibaly occupait le poste de ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Le puissant ministre de l’Economie et des Finances de la Transition, Tiéna Coulibaly, désormais ancien ambassadeur du Mali aux Etats-Unis d’Amérique, a aussi fait son retour dans le nouveau gouvernement. Il aura la lourde tâche de conduire le département de la Défense et des Anciens Combattants en remplacement du nouveau Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga.

Y. C