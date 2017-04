Si l’équipe formée (mardi 11 avril 2017) par le Premier Abdoulaye Idrissa Maïga, n’est pas la «Dream Team» attendue par la majorité des Maliens, l’ouverture à la société civile (CAFO) et au syndicalisme (UNTM) peut être interprétée comme un signe d’ouverture au dialogue social. Ce qui est une nécessité absolue parce que le pays n’a pas besoin d’une autre source de tension en plus du front du nord qui s’élargit progressivement au centre.

Nommé Premier ministre du Mali le 8 avril 2017, M. Abdoulaye Idrissa Maïga a communiqué la liste de son gouvernement le mardi soir (11 avril 2017). Le nouveau gouvernement compte 35 membres contre 33 dans la précédente équipe dirigée par Modibo Kéita. A noter que 25 ministres ont été reconduits, pour seulement dix rentrants.

Contrairement à la promesse faite aux femmes par le président de la République le 8 Mars dernier, le nombre de femmes dans le gouvernement est resté le même (8) avec deux sorties (Sangaré Oumou Bah et Dr Marie-Madeleine Togo) deux entrées. Il s’agit de Mme LY Taher Dravé (ministre de la l’Elevage et de la Pêche) et Mme Traoré Oumou Touré (Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille). Le nouveau Porte-parole du gouvernement est Abdel Karim Konaté «Ampé» qui conserve aussi le portefeuille du Commerce. Il détient le maintenant le record de longévité puisqu’il est entré au gouvernement depuis la période intérimaire.

Limogé en septembre 2016 suite à une vague d’attaques contre les forces armées maliennes, Tiéman Hubert Coulibaly (Union pour la Démocratie et le Développement, majorité) revient dans l’exécutif en tant que N°3 de la nouvelle équipe et s’occupe désormais du portefeuille de l’Administration territoriale.

Le N°2 est aussi un revenant en la personne de Tiéna Coulibaly (Défense et Anciens Combattants) qui a avait été ministre des Finances avant d’être nommé ambassadeur du Mali aux Etats-Unis. Son nom avait été d’ailleurs cité parmi les potentiels locataires de la Primature après Modibo Kéita.

Face à la grogne sociale marquée par des grèves illimitées qui paralysent l’Education et la Santé, le gouvernement s’est ouvert à l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM, première centrale syndicale du pays).

Ainsi, le portefeuille de l’Emploi et de la Formation professionnelle est confié au Secrétaire général adjoint de l’UNTM, Maouloud Ben Kattra. La présidente de la Coordination des Associations et ONG féminines du Mali (CAFO) est aussi nommée ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

Le Professeur Samba Sow ou «Monsieur anti-Ebola» (conseiller spécial du président de la République sur les questions de santé) fait aussi son entrée comme ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. On note également la création d’un ministère Droits de l’homme et de la Reforme de l’Etat confié au célèbre avocat, Me Kassoum Tapo.

Des barons du RPM (parti présidentiel majoritaire à l’Assemblée nationale) comme Ousmane Koné (Environnement), Mahamane Baby (Emploi et Formation professionnelle), Mme Bah Oumou Sangaré (Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille), Kassoum Denon (Agriculture)… ont été remplacés dans le gouvernement.

L’opposition n’est pas naturellement entrée dans le gouvernement. «Nous lui avons marqué notre disponibilité dans le cadre d’un dialogue républicain et que nous sommes disponibles pour discuter de tout ce qui a trait à la vie de la nation, à l’unité de notre pays, sa laïcité, à la réconciliation dans tout ce qui peut aider à arrêter cette crise et que le pays puisse sortir définitivement des difficultés que nous connaissons depuis ces longues années. Je pense que c’était plus une visite protocolaire qu’il a voulu marquer», a déclaré à la presse Soumaïla Cissé, chef de fil de l’opposition politique, à l’issue de la visite de courtoisie que le nouveau Premier ministre lui a rendu dimanche dernier.

«Nous allons continuer à jouer notre rôle d’opposant et nous allons continuer à être une force de proposition, mais disponible pour un dialogue fécond, mais un dialogue républicain», a assuré Soumaïla Cissé.

Les premières réactions par rapport à cette nouvelle équipe dénoncent le nombre de ministres jugé «élevé» et la reconduction «d’anciennes têtes» qui sont 25 sur 35 membres.

Moussa Bolly

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT DU 11 AVRIL 2017

Ministre de la Défense et des Anciens Combattants : Monsieur Tiéna COULIBALY Ministre de l’Administration Territoriale : Monsieur Tiéman Hubert COULIBALY Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile : Général de Brigade Salif TRAORÉ Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale : Monsieur Abdoulaye DIOP Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Maître Mamadou Ismaïla KONATÉ Ministre de l’Economie et des Finances : Docteur Boubou CISSÉ Ministre des Mines : Professeur Tiémoko SANGARÉ Ministre des Transports : Maître Baber GANO Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire : Monsieur Hamadou KONATÉ Ministre de l’Éducation Nationale : Monsieur Mohamed AG ERLAF Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Professeur Assétou Founè SAMAKÉ MIGAN Ministre des Droit de l’Homme et de la Réforme de l’État : Maître Kassoum TAPO Ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale : Monsieur Alhassane AG HAMED MOUSSA Ministre de la Réconciliation Nationale : Monsieur Mohamed EL MOCTAR Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine : Docteur Abdramane SYLLA Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé : Monsieur Konimba SIDIBÉ Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières : Maître Mohamed Ali BATHILY Ministre de l’Agriculture : Docteur Nango DEMBÉLÉ Ministre de la l’Elevage et de la Pêche : Madame LY Taher DRAVÉ Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication : Monsieur Arouna Modibo TOURÉ Ministre de l’Equipement et du Désenclavement : Mme TRAORÉ Seynabou DIOP Ministre du Développement Industriel : Monsieur Mohamed Aly AG IBRAHIM Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : Monsieur Maouloud BEN KATTRA Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique : Professeur Samba Ousmane SOW Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Chargé des Relations avec les Institutions : Madame DIARRA Raky TALLA Ministre du Commerce, Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Abdel Karim KONATÉ Ministre de l’Energie et de l’Eau : Monsieur Malick ALHOUSSEINI Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable : Madame KEITA Aïda M’BO Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population : Monsieur Adama Tiémoko DIARRA Ministre de la Culture : Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO Ministre de l’Artisanat et du Tourisme : Madame Nina WALET INTALOU Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Madame TRAORÉ Oumou TOURÉ Ministre des Sports : Monsieur Housseini Amion GUINDO Ministre des Affaires religieuses et du Culte : Monsieur Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO Ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne : Monsieur Amadou KOITA

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 11 avril 2017

Le Président de la République

Ibrahim Boubacar KEÏTA

Le Premier Ministre :

Abdoulaye Idrissa MAIGA