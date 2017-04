48h après sa nomination par le Président de la République suivant le décret n° 0315/ P- RM du 08 Avril 2017 portant nomination du Premier ministre, Modibo Keita a passé le flambeau à son successeur Abdoulaye Idrissa Maiga. La cérémonie de passation a eu lieu lundi 10 Avril 2017 sur le balcon de la primature en présence de leurs proches collaborateurs et devant un parterre de journalistes.

Après plus d’une heure d’entretien sur les dossiers brĂ»lants de l’actualitĂ©, les deux hommes sont sortis tous habillĂ©s en blanc, signe de paix sous une forte ovation de l’assistance pour souhaiter la bienvenue au nouveau et dire au-revoir Ă l’ancien.

Le Premier ministre sortant Modibo Keita, Ă l’entame de ses propos a saluĂ© et fĂ©licitĂ© son successeur pour la confiance placĂ©e en lui par le PrĂ©sident de la RĂ©publique et renouvelĂ© ses sincères remerciements au PrĂ©sident IBK, pour la confiance placĂ©e en en faisant son Premier ministre. Ce qui lui permis de

participer Ă la construction du pays au moment critique de son histoire ainsi qu’Ă tous ceux quel que soit leur degrĂ© de responsabilitĂ©, surtout les anciens PrĂ©sidents pour leur contribution dans la construction du pays.

Après avoir louĂ© les qualitĂ©s impressionnantes de son successeur efficacitĂ©, rigueur, discrĂ©tion et sens Ă©levĂ© des relations humaines pour avoir travaillĂ© avec lui dans son gouvernement, Modibo Keita a soulignĂ© qu’il est venu dans un moment particulier caractĂ©risĂ© par les dĂ©fis sĂ©curitaire et de dĂ©veloppement, pour lesquels il demandĂ© Ă son successeur de s’employer Ă rĂ©soudre le problème sĂ©curitaire avec la collaboration de tous et entrer en nĂ©gociation avec toutes les parties pour que notre pays redevienne ce qu’il Ă©tait.

Il se dit très satisfait de participer Ă la construction du pays mĂŞme s’il juge de n’avoir pas tout donnĂ©, vu les nombreuses attentes de la population qu’il a remerciĂ©e de sa patience, malgrĂ© le nombreux dĂ©fis Ă relever ainsi qu’Ă ceux qui ont fait des critiques constructives, car pour lui on ne peut pas ĂŞtre avec tous.

Pour terminer il a saluĂ© et remerciĂ© ses collaborateurs pour la qualitĂ© de collaboration, pour lui les ministres passent mais les administrations restent. C’est pourquoi, il les a invitĂ©s Ă accompagner le nouveau au nom du devoir pour le pays

Auparavant Modibo Keita a conseillé son successeur à la retenue, à savoir entendre sans écouter car on ne peut satisfaire tous.

En prenant la parole, le nouveau Premier ministre, avec son style calme et lent, Ă son tour a remerciĂ© son prĂ©dĂ©cesseur pour avoir fait partie de ses Ă©quipes de janvier 2015 Ă nos jours. Selon Abdoulaye Idrissa Maiga, Modibo Keita ne reprĂ©sente pas un style, mais toute une Ă©cole, bref une source d’inspiration, grand commis de l’État qui a fait des sacrifices pour son pays en acceptant les missions pour son pays dans des moments très difficiles.

A en croire Abdoulaye Idrissa Maiga, deux ans durant nous avons travaillĂ© Ă faire sortir du Mali dans le trou. C’est pourquoi il qualifie les rĂ©sultats de son prĂ©dĂ©cesseur de très Ă©loquents (ConfĂ©rence d’entente nationale, bonnes relations avec le FMI et la Banque mondiale etc.), malgrĂ© l’existence des problèmes actuels pour lesquels il souhaite la crĂ©ation des conditions pour qu’ensemble nous trouvons des rĂ©ponses crĂ©dibles.

Il a n’a pas manquĂ© d’expliquer les raisons du dĂ©part de Modibo Keita non pas l’existence des dĂ©fis Ă©normes, mais la complexitĂ© du contexte, sinon selon lui Modibo Keita a conduit le bateau malien vers la sortie. Nous avons parcouru 90 km et pour les 10 km restants, il rassurĂ© son prĂ©dĂ©cesseur de travailler avec ses mĂ©thodes jusqu’au bout, en faisant en sorte que les attentes de la population soient satisfaites. Abdoulaye Idrissa Maiga a profitĂ© de l’occasion pour demander au monde syndical d’observer une trĂŞve pour donner chance au dialogue que tous les acteurs  se fait confiance et confiance au gouvernement tout affirmant que selon les explications de son prĂ©dĂ©cesseur il a dĂ©jĂ une idĂ©e sur l’Ă©tat des nĂ©gociations et prĂŞt Ă entamer des nĂ©gociations avec les acteurs afin de trouver rapidement la solution aux problèmes. Pour terminer il a rassurĂ© l’Ă©quipe de son prĂ©dĂ©cesseur vue les rĂ©sultats

obtenus qu’il est prĂŞt Ă travailler avec beaucoup au nom de la continuitĂ©.

La cĂ©rĂ©monie pris fin par une photo de famille entre les deux hommes et le personnel de la primature pour immortaliser l’Ă©vènement et après les deux hommes sont rentrĂ©s au bord d’un vĂ©hicule pour un autre entretien cette fois-ci Ă la rĂ©sidence du premier ministre

AMTouré