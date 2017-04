Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA a pris officiellement fonction ce lundi 10 avril 2017 à l’issue d’une cérémonie de passation de services et de pouvoirs à la fois républicaine et émouvante avec son prédécesseur et ainé Modibo KEITA. C’est à 11h que le nouveau CXhef du Gouvernement est arrivé à la Primature où il a été accueilli au perron par Modibo KEITA. Après un tête a tête dans le bureau du Premier ministre, les deux hommes sont passés immédiatement à la revue des grands dossiers pendant une heure d’horloge. A l’issue de cette passation de dossiers, la passation de pouvoirs s’est illustrée par la signature de procès verbaux.

Une cérémonie émouvante attendait les deux hommes dans le grand hall de la Primature où membres du cabinet, conseillers, chefs de services et autres agents de la Primature attendaient les deux responsables.

C’est le Premier ministre sortant Modibo KEITA qui a pris le premier la parole. Il a remercié le Président de la République pour la confiance placée en sa personne pendant les deux ans et trois mois passés à la tête du Gouvernement. Il a ensuite félicité son cadet pour la confiance placée en lui par le Chef de l’Etat. Il a salué les qualités d’homme respectueux, intègre de son successeur et a dit n’avoir aucun doute sur ses capacités à conduire l’équipe gouvernementale. Il l’a invité à persévérer dans la voie du dialogue pour faire face aux défis qui se posent à notre pays. Enfin Modibo KEITA a eu un mot de remerciement et d’encouragement aux hommes et aux femmes de la Primature qui l’ont accompagné pendant sa mission. Il a magnifié leurs qualités techniques et les a invités à poursuivre le travail avec le même esprit auprès du nouveau chef du gouvernement.

Le Premier ministre entrant Abdoulaye Idrissa MAIGA a à son tour salué l’action de son aîné qu’il a côtoyé au sein des différentes équipes gouvernementales depuis deux ans. Un homme d’expérience auprès de qui l’on apprend tous les jours a-t-il confié. C’est pourquoi il a affirmé sa volonté de continuer avec la méthode qu’il leur a inculquée pendant son magistère.

Pour le nouveau Chef du Gouvernement, beaucoup d’actions entreprises depuis 2012 ont permis de stabiliser notre pays dont les signaux sont loin d’être rouges auprès des institutions de Bretton Woods. Il reste selon lui à préserver les acquis en poursuivant le dialogue avec tous les maliens sur le plan du retour de la paix et sur le front social. C’est pourquoi il a lancé un vibrant appel aux partenaires sociaux à aller dans le sens d’une trêve face aux multiples mouvements de grève. Il a promis d’user de tous les moyens à la disposition du Gouvernement pour aller dans ce sens sous la clairvoyance du Président de la république Ibrahim Boubacar KEITA qui l’a investi de sa confiance.

Après des poignées de mains et une photo de famille avec le personnel de la Primature, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA a insisté à raccompagner son ainé Modibo KEITA jusque chez lui à son domicile. Dans le pur respect et la haute considération de la tradition malienne.

(Cellule Communication Primature)