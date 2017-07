Pour célébrer les 100 premiers jours qu’il vient de passer dans la fonction de Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maîga, a organisé, ce jour, 29 juillet 2017, un déjeuner de presse. Lieu ? Le campement, Kangaba situé à Yirimadio sur la route de Ségou. Un choix qui n’a rien à voir avec le hasard. En effet, le 18 juin dernier, un groupe de terroristes a pris d’assaut ce lieu de villégiature faisant cinq morts et plus de trente millions de F CFA de dégâts matériels.

En choisissant le Campement Kangaba, il s’agissait donc pour le chef du gouvernement de venir, par la symbolique, témoigner à Mariane Montaut et Hervé Depardieu, qui sont les promoteurs du réceptif, la sympathie et le soutien du peuple du Mali et celui du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta. Plus d’une cinquantaine de journalistes nationaux et étrangers ont pris part à ce déjeuner de presse présidé par le chef du gouvernement, entouré de plusieurs membres de son équipe, dont Nina Oualette Intallou, ministre de l’artisanat et du tourisme. «Plus qu’un aboutissement, ces 100 premiers jours constituent un moment pour réaffirmer notre détermination à faire face aux grands défis auxquels notre pays est confronté ; défis surtout pour ramener la paix…», a déclaré Abdoulaye Idrissa Maïga.

«Votre venue ici, aujourd’hui, est un signal fort ; Qui nous encourage à persévérer», dira pour sa part, Mariane Montaut, promotrice du campement. Qui a ensuite, avec une voix emprunte d’émotion, transmis à l’hôte du jour, les remerciements et la reconnaissance de l’ensemble du personnel du Campement qui se relève aujourd’hui du choc.

Papa Sow /Maliweb.net