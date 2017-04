Pour l’instant, en analysant les avis et commentaires suscitĂ©s par sa nomination Ă la Primature, on peut se permettre de dire que le nouveau premier ministre, Abdoulaye Idrissa MaĂŻga va avec de bons pronostics ; Mais, une question se pose : va-t-il endosser l’étoffe d’un premier ministre de campagne, ou celui qui va s’attacher Ă apporter l’apaisement au niveau du front social ?Â

–Maliweb.net- 11-04-2017 – Directeur de campagne du prĂ©sident IBK, en 2013, Abdoulaye Idrissa MaĂŻga, après une expĂ©rience gouvernementale de quatre ans, pendant lesquelles il occupa plusieurs dĂ©partements stratĂ©giques (Environnement, Administration territoriale, DĂ©fense) est, depuis le samedi 8 avril 2017, le nouveau locataire de la Primature. Il remplace Ă ce poste, Modibo KeĂŻta, parti sur un fond d’échec vis-Ă vis de la demande sociale. Aux dernières heures de sa fonction en tant que chef du gouvernement, il a voulu prendre en personne les nĂ©gociations avec les partenaires sociaux, en particuliers les syndicats qui, depuis plusieurs mois paralysent le pays. La suite est connue. Constatant son Ă©chec, Van n’a eu d’autre choix que de rendre le tablier. Il laisse la place Ă son jeune frère, Abdoulaye Idrissa MaĂŻga. Qui n’aura pas non plus la tâche facile. Tout simplement parce que la crise actuelle ne se pose pas en terme de personne, mais de demandes  sociales prĂ©cises Ă satisfaire. Pour l’heure, malgrĂ© son appel du pied au syndicat de la santĂ© (en rĂ©servant sa première sortie Ă l’hĂ´pital Gabriel TourĂ©) la demande de trĂŞve qu’il a faite au syndicat de la SantĂ©, ne semble avoir d’écho favorable, si on s’en tient aux propos du porte-parole de ce syndicat qui a exclu toute idĂ©e de trĂŞve. Du cĂ´tĂ© de l’éducation, Abdoulaye Idrissa MaĂŻga ne doit pas s’attendre non plus Ă ce qu’on lui dĂ©roule le tapis rouge. Car il arrive Ă la Primature au moment oĂą d’autres syndicats (secondaire et primaire) ont Ă©galement pris la dĂ©cision de se joindre au mouvement dĂ©clenchĂ© par le SNESUP. Sa nouvelle promotion ne sera pas une partie de promenade pour le nouveau chef du gouvernement. Qui pourra connaitre un bon dĂ©but d’exercice s’il arrive Ă faire Ă©voluer la situation au sujet des revendications des syndicalistes. Ce qui impose de lui, dans l’urgence, de (re)nouer le dialogue (rompu) avec les syndicats grĂ©vistes, lesquels n’entendent aujourd’hui qu’un seul langage : du concret, du concret, du concret. Si le nouveau chef du gouvernement arrive Ă Â avancer sur ce point fondamental, sa venue aura dĂ©jĂ servi Ă quelque chose. Mais s’il doit s’embourber comme le fut son prĂ©dĂ©cesseur, il n’aura alors Ă©tĂ© qu’un premier ministre de plus ; un premier de trop pour un mandat de cinq ans. Papa Sow/Maliweb.net