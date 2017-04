Face à la situation sociopolitique et économique très tendue, le président IBK est contraint de se débarrasser de son frère et ami, Modibo Kéïta. Pour sauver ce qui reste de son pouvoir qui fait face à de multiples demandes sociales. Alors, la porte de la succession est grandement ouverte. Comme d’habitude, des noms circulent.

Le Mali qui vient de loin a été confié à IBK pour pouvoir le sauver. Avec un début chaotique, des scandales à répétition, le président parvient tant soit peu à mettre de l’ordre dans la maison. Mais, le peuple crie sa souffrance.

Alors, après la tenue de la conférence d’entente nationale du 27 Mars au 02 Avril, le train Mali continue son chemin. L’escale de la CEN a offert au président de la République de la matière à travailler pour un Mali nouveau. Il doit s’y atteler avec un esprit plus libre avec des hommes acquis pour la cause du Mali. Il doit donc choisir des hommes aguerris pour éviter un désaveu.

Auparavant, face à la situation actuelle, le président IBK doit se choisir un Premier ministre capable de rassembler les Maliens. Primo, il doit tout faire pour que les politiques taisent leur ego. Même s’il faut que l’opposition rentre dans le gouvernement. Des signes précurseurs indiquant déjà cela, le président de la République doit tout mettre en œuvre pour y arriver. Sinon, l’heure est grave. Comme l’a indiqué Soumi en ces termes :

“Comment aimer son pays et se taire devant une telle situation de léthargie, devant tant d’inerties ? Non. Aucun patriote digne de ce nom ne peut et ne doit se taire. C’est pourquoi j’en appelle aux syndicats du secteur de la santé, des affaires sociales et de la promotion de la femme. Je leur demande solennellement, pour des raisons humanitaires, en tenant compte des mois de très grande chaleur, chaleur difficilement supportable pour les personnes âgées et les enfants, et du mois de ramadan à venir, mois saint pour la communauté des croyants musulmans, de bien vouloir suspendre leur grève pour les mois d’Avril, Mai, et Juin 2017.

Je demande au gouvernement de bien vouloir trouver les interlocuteurs idoines et faire les concessions nécessaires pour sortir au plus tôt de cette impasse et alléger les souffrances des populations.”

Venu pour quelques mois à la primature, Modibo Kéïta s’éternise. Alors que la situation actuelle semble lui échapper. Avec une majorité amorphe, une opposition divisée, il faut un homme politique à la tête de la primature pour les concilier. Afin de faire face à la situation difficile. Qui, si l’on y prend pas garde devient de plus en plus délicate voire inquiétante. Puisque si les centrales syndicales s’y mêlent, le pays deviendra ingouvernable. Que faire en ce moment ?

Pour éviter le chaos, il faut que le président IBK s’investisse pour trouver un Premier ministre de poigne qui forme un gouvernement d’ouverture avec des ministres plus capables.

C’est vrai qu’aujourd’hui, selon nos radars, beaucoup de cadres contactés pour la primature, leurs parents ne l’auraient pas voulu. Ce qui semble créer, nous dit-on, des petits soucis au Chef de l’Etat. Finalement, il semble se chercher un Premier ministre. Sans désespérer, il va l’avoir. Mais, il faut qu’il parvienne à se trouver un oiseau rare pour faire gagner le Mali. Sinon, nous souffrons et ne savons plus où se donner la tête. Seul responsable devant le peuple, au terme de son mandat, IBK ne doit plus se tromper.

B. DABO