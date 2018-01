La composition du gouvernement SoumeylouBoubeyeMaïga est connue depuis le samedi 30 décembre. Plus de quatre-vingt pourcent de l’ancienne équipe restent au gouvernement.

Le nouvel attelage gouvernemental manque de visibilité et de lisibilité. Il comprend trente-six membres. Le nombre de femmes passe de sept à huit. La première femme occupe le dixième rang de l’ordre de préséance. L’élevage et la pêche occupe la dernière position.

De nouveaux départements sont créés. Il s’agit du ministère du développement local et du ministère des collectivités territoriales. Certains ministères ont changé de dénomination. Le ministère de l’administration territoriale retrouve la décentralisation. Le ministère de la Réconciliation se voit ajouter la cohésion sociale et le ministère des mines devient ministère des mines et du pétroleet enfin le ministère du commerce devient ministère du commerce et de la concurrence. Le ministère de l’habitat et de l’urbanisme perd le domaine de l’Etat et des affaires foncières. Le ministère de l’équipement perd le désenclavement au profit des transports et devient ministère des infrastructures et de l’équipement. La fiscalité locale, la réforme de l’Etat, le domaine de l’Etat et les affaires foncière disparaissent de l’attelage gouvernemental.

Si Six personnalités font leurs entrées cinq au contraire quittent le gouvernement. Les entrants sont :Soumana Mory Coulibaly au développement local, Mme Sangaré Kadiatou Coulibaly aux Droits de l’homme, Me Jean Claude Sidibé aux Sports,M. Moulaye Ahmed Boubacar aux Transports et désenclavement,Cheick Sidiya Sissoko dit Kalifa à Urbanisme et Habitat et enfin Mme Kane RokiatouMaguiraga à l’Elevage et à la pêche. Les sortants sont : Mohamed Aly Bathily de l’habitat et du domaine foncier, Abdoulaye Diop des Affaires étrangères, Mme Ly Taher Dravé de l’élevage et la pêche, Me Kassoum Tapo des Droits et de la Réforme de l’Etat et enfin Dr Konimba Sidibé de la promotion des investissements et du secteur privé.

Quatre ministres ont effectué des permutations. Il s’agit de M. Tiéman Hubert Coulibaly qui prend du galon et occupe le porte feuille des Affaires étrangères et de la coopération internationale, un poste qu’il a occupé pendant plus d’une année lors de la transition, Mohamed Ag Erlaf retourne à l’Administration territoriale quelques mois après l’avoir quitté, M. HousseiniAmionGuindo quitte les sports au profit du département sensible de l’Education nationale et enfin Me Babar Gano quitte les transports pour la promotion des investissements et du secteur privé.

Abdrahamane Sissoko

