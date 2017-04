S’il y a une nouvelle qui a fait froid dans le dos des Maliens, à l’annonce de la constitution du gouvernement d’Abdoulaye Idrissa Maïga, le samedi dernier, c’est bien celle de la nomination du Président du parti UDD, Tièman Hubert Coulibaly. Parti du département de la Défense par la petite porte et sur fond de preuves d’incompétences et d’arrogance avérées, l’ancien patron de la grande muette signe son retour et hérite du portefeuille de l’Administration territoriale, un autre département clé du régime.

Toute chose qui met fin à sa courte mise à pied correctionnelle après le carnage de Nampala qui l’a vu dégringoler dans le fond du gouffre. Toutefois, derrière ce retour spectaculaire et, pour le moins inattendu, certains observateurs voient la main invisible de son ancien maître qu’il a servi docilement avec courage et fidélité durant son court séjour à la défense. A l’origine de ce reniement par le régime en place (qui l’avait chassé de son poste en mettant chiens et hygiènes à ses trousses), l’on cite le nom de l’Honorable Karim Kéïta. Selon certaines indiscrétions, c’est encore le même « Fiston national », l’Honorable Karim Kéïta, qui aurait plaidé sa cause auprès de son père pour son retour au sein du gouvernement. Il semble que c’est encore Karim qui ait finalement décidé de lui renvoyer (à nouveau) l’ascenseur après qu’il fait preuve de la plus grande docilité à son endroit. Les deux hommes entretenaient des rapports qui frisaient la complicité. Sinon comment comprendre les réelles motivations du retour de Tièman au sein du gouvernement et à la tête d’un des Départements clés ; en l’occurrence celui de l’Administration territoriale ? Voilà une question que se posent déjà bien d’observateurs avertis de la scène politique malienne. Alors, wait and see !

Zeid Kéïta