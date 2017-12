Selon nos informations, la journée du mercredi a été trop longue du fait de cette nouvelle de nomination imminente de Soumeylou Boubèye Maïga à la primature, qui a fait le tour des salons feutrés de la capitale, très tard dans la nuit. Un véritable branle-bas de combat s’est engagé entre Koulouba, le BPN du RPM et SBM avec ses partisans. Ayant eu vent de cette nouvelle inédite, nos radars font état d’une réunion de crise au RPM, au cours de laquelle, le PM actuel Abdoulaye Idrissa Maïga, entouré des cadres du BPN, surpris par la nouvelle, ont serré les coudes. Ainsi, très tard dans la nuit du mercredi, si le domicile de SBM a été littéralement envahi, selon nos informations, au RPM et à même à la CMP, puisque le Président Théréta étant absent, la synergie et la pression ont prévalu à telle enseigne que le décret qui se trouverait sur la table du Président IBK, a été remis plus tard. Il reste à savoir si le projet a été abandonné ?

Tout compte fait, le compte à rebours a commencé au sommet de l’état car, le locataire de Koulouba sait que la présidentielle de 2018, sera âpre, difficile d’où il devra ajuster son équipe. Est-ce que cela veut dire qu’il faudra sacrifier AIM ? C’est là toute la question. Et pour SBM, l’heure d’accéder à ce poste tant convoité selon nos informations, a bel et bien sonnée. Dans les jours à venir, IBK se décidera.

Probable libération du Général Sanogo et codétenus….

Après la grande déferlante des épouses de ces militaires et paramilitaires le 15 décembre pour remettre au PM leurs doléances qui se focalisent sur le jugement ou la liberté de leurs maris, nos informations font état qu’au sommet de l’état des tractations sont en cours, pour qu’ils retrouvent la liberté au nom de la réconciliation prônée et voulue par le Président IBK. Loin d’être un slogan de campagne, nous confie un fin supporter, mais, le Chef de l’Etat veut se racheter afin de réconcilier tous les fils du pays.

Wait and see !

