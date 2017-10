Le président Guimba national, Habib Dembélé, de son vrai nom, sera candidat à la présidentielle de 2018. L’homme nous a glissé l’information lors d’une causerie. Depuis un certain temps, ses amis et camarades avaient fait circuler l’information sous forme de rumeur. Mais finalement, il nous a saisi et donné les raisons de ce choix : faire mieux qu’en 2002 est le premier défi de l’un des meilleurs comédiens du Mali. Pour le reste, voici ce que lui-même dit : «Hello Kassim. Je pense que finalement je vais me présenter en 2018. Je n’ai aucun moyen d’avoir la caution et en plus, je ne crois pas avoir les signatures car, à mon avis, ça va être des signatures à vendre. N’ayant aucun sou, je ferai également une campagne sans argent. Je ne souhaite pas non plus que tu te sacrifies pour ma candidature qui est d’abord incertaine d’aboutir, car ta grande capacité a vraiment une valeur inestimable. Je suis sûr que tu seras de cœur avec moi dans tous les cas. Je voudrais aussi faire une campagne pour le Mali et non contre quelqu’un dans le plus grand respect possible. Nous en parlerons sûrement de vive voix. Je le rendrai officiel en début novembre Incha Allah.».

Un geste, un sens

Avec la rentrée scolaire 2017-2018, beaucoup de bonnes volontés ont gracieusement offert des fournitures scolaires aux enfants à travers le pays ; certains sont des hommes politiques, d’autres des opérateurs économiques et même de simples citoyens. Juste venir en aide aux enfants dont les parents n’ont pas de grands moyens. C’est ce que le PDG de Wassoul’or a fait au niveau de sa mine. Alou Boubacar Diallo explique le sens de son geste : «J’ai procédé ce matin à la remise d’un important don à la communauté vivant aux alentours de la mine d’or de Kodieran. Les lots sont constitués de vêtements pour enfants et adultes (hommes et femmes), de chaussures, de matériel scolaire et de denrées alimentaires qui ont été répartis entre plusieurs villages de la Commune du Gouandiaka. Au nom de la Fondation Maliba, je tiens à remercier Abdul Jabbar Al Sayegh et Olivier Couriol, mes amis et partenaires, qui ont largement participé à cet acte de solidarité.»