C’est du moins la vision que prône désormais l’honorable Guediouma Sanogo, député élu à Sikasso. Une annonce qu’il a faite en marge de l’inauguration de trois salles de classes offertes par la Fondation Empower-Mali au village de Fanterela, dans le cercle de Sikasso.

L’honorable a saisi cette occasion pour féliciter le président de la fondation Empower-Mali Nianakoro Yeah pour tout ce qu’il fait pour le développement du Mali à travers la construction des salles de classe. Mais aussi et surtout, pour étaler sa vision et ses ambitions personnelles.

«A ma qualité de député issu de Sikasso, il fallait que je participe à cet événement pour qui connait l’importance de l’éducation dans la vie d’une nation », a-t-il fait savoir.

Selon l’enfant du Kapolondougou, Il y a une convergence de vue entre lui et le président d’Empower-Mali dans la mesure où ce dernier fait beaucoup sur le plan social. La preuve, c’est le complexe scolaire qu’il vient de mettre à la disposition des populations de Fanterela.

A noter que comme Yeah Samaké, l’honorable Sanogo multiplient, multiplient les réalisations d’infrastructures sociales dans le cercle de Sikasso.

«Je construis des ponts et je suis à mon cinquième pont. Je monte des projets générateurs de revenus, notamment la fabrication du savon, je répare des systèmes hydrauliques et réalise des châteaux d’eaux un peu partout dans le cercle de Sikasso et tout cela dans la plus grande discrétion » a rappelé le député.

Pour lui, de ce point de vue, il y a convergence de vue entre lui et le président de la Fondation Empower-Mali. «Nous pouvons nous donner la main pour la réalisations des projets de développement au service du peuple malien», a-t-il affirmé.

Pour mieux servir sa communauté, l’honorable Guediouma Sanogo a créé sa propre fondation dont le siège est à N’Kourala, son village natal. Son objectif : chercher des fonds pour faire face au développement du cercle de Sikasso.

C’est également dans le cadre qu’il a relancé, samedi dernier, les activités Club des Amis de Feu Mama Sylla, ancien maire de Sikasso. Mama Sylla fut, dit-il, un valeureux et digne fils de Sikasso qui a consacré toute sa vie au combat pour le développement et l’émergence de Sikasso. C’est pour ces raisons qu’il a parrainé le lancement des activités de ce club dont il détient désormais les commandes.

«Le Club des Amis de Mama Sylla demeurera certes un outil de mobilisation et de conquête politique, mais il sera également la cheville ouvrière du développement et de l’émergence de Sikasso. Il sera un véritable acteur du développement aux côtés de nos parents dans nos villes et campagnes. Dans le cadre de la nouvelle mission que je lui assignerai, le C.A.M.S sera appelé, à réaliser des infrastructures, d’organiser des consultations médicales gratuites, de mener des activités de reboisement, d’assainissement, etc… », a précisé l’honorable Sanogo.

Parlant de ses ambitions pour le cercle de Sikasso, l’honorable Guediouma Sanogo a été , on ne peut plus franc.

«Aujourd’hui, si j’ai ambition personnelle, c’est celle de servir ma communauté, mes populations. Je pense que quand on est issu d’une communauté, on a d’abord un devoir à l’égard de cette communauté. Tout le travail que je fais, c’est cela. Je le dis, j’ai été fonctionnaire international, mais j’ai décidé de revenir au Mali, parce que je voudrais mettre, le peu de savoir que j’ai pu acquérir, les maigres moyens que j’ai pu acquérir au service de ma communauté pour justement les être utiles », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a donné son avis sur la candidature à la présidentielle, d’un fils de Sikasso, en l’occurrence Kalfa Sanogo. Candidature qui alimente les débats à Sikasso et ailleurs. Il trouve que sa candidature n’est que légitime, car tout Malien a absolument le droit d’aspirer à gouverner ce pays et on ne peut pas refuser à quelqu’un ce droit là.

‘’Je dis souvent ceci, nous Sikassois avons souvent péché par manque d’ambitions. Dans la mesure où, nous n’avons pas toujours le courage de vouloir lever le doigt pour dire que nous voulons aller à Koulouba. Pourquoi pas nous aussi. Pour qui connait le poids électoral de Sikasso, je pense qu’il est légitime que nous aussi qu’on aspire à être président de la République ou président de l’Assemblée nationale du Mali. De ce point de vue, la candidature de Kalfa Sanogo n’a rien de répréhensible’’, estime l’honorable Guédiouma Sanogo.

Source : Le Serment

Commentaires via Facebook :