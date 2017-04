Invité de l’émission « Phi Phi Show » consacré ce mois au thème « Responsabilité et Impact de la jeunesse dans le processus de la paix », l’honorable Karim Keita, député élu en commune II et président de la Commission Défense et Sécurité Intérieure de l’Assemblée Nationale du Mali, s’est prêté aux questions de l’assistance et des internautes. Il a révélé que « l’opposition lui rappelle chaque année sa confiance ».

L’honorable Karim Keita était le weekend dernier invité de l’émission « Phiphi Show » consacré ce mois au thème « Responsabilité et Impact de la jeunesse dans le processus de la paix ». Le fils ainé du président de la République est revenu sur son parcours et s’est surtout exprimé sur les raisons qui lui ont poussé dans l’arène politique. Selon lui, ce n’est pas pour son père qu’il s’est lancé dans la politique puisque ce dernier était même contre cette l’idée. « Rares sont mes amis qui m’ont soutenu quand je voulais me lancer dans la politique, ma famille non plus. Tous les opérateurs économiques voulaient financer ma campagne parce que je suis le fils du président. J’ai décliné l’offre parce que certains d’entre eux voyaient un placement. C’est un étranger qui m’a aidé à financer ma campagne», a expliqué l’honorable Keita.

Pour les personnes qui pensent qu’il ne mérite pas d’être à la tête de la Commission défense du Mali en crise, l’honorable Karim répond : « j’ai individuellement la confiance de tout le parlement qui m’a toujours renouvelé sa confiance. J’ai surtout la confiance de députés de l’opposition qui, chaque année, votent pour moi ». Il a expliqué que la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale est une commission de réflexion, d’études et d’analyse « J’ai souhaité venir à la Commission de défense avant même d’être élu député pour apporter ma contribution à la politique de défense sur laquelle repose le pays » ajoute-t-il. « Je suis fier d’avoir été à cette commission ». L’honorable Karim Keita souhaitera que le Mali se dote d’un centre régional d’études stratégiques dont l’apport sera important pour l’éducation, la sécurité, l’économie du Mali voire pour la lutte contre le chômage.

Il a aussi parlé d’un Livre blanc de la sécurité qui concerne les apports de la commission à la modernisation de l’armée nationale. Il a rappelé que sa commission « a apporté une aide substantielle à l’armée de l’air » et a « souhaité l’existence d’un livre blanc de la sécurité » qui traitera de toutes les questions de stratégie dont la sécurité informatique ou des informations bancaires et le renseignement.

Mariam Camara