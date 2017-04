Aujourd’hui, rien ne va plus entre le président de la Codem, Housseini Amion Guindo, non moins ministre des Sports et certains cadres de son parti, concernant sa décision de dissolution du Comité exécutif de la Fédération malienne de football dirigé par l’Inspecteur général de Police, Boubacar Baba Diarra qui en était à seulement quelques mois de la fin de son mandat. A cause de cette décision inopportune, certains cadres de la Codem ont décidé de boycotter souvent les réunions pour éviter Poulo.

Selon nos informations, ils ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du président du parti. “Cette décision de dissolution de la Fédération n’a jamais été évoquée en réunion du parti. C’est quand il a fini de dissoudre l’équipe de Boubacar Baba Diarra, qu’il a informé le parti. Alors que le coup était déjà parti. Raison pour laquelle, beaucoup de gens n’ont pas apprécié son geste par rapport à ce dossier” précise notre source. Qui estime: “Si c’était à refaire aujourd’hui, je pense qu’il ne va jamais le faire tellement il est dans le regret”.

08 A.B. HAÏDARA