Malgré l’opposition d’une franche importante de l’opinion à son projet de révision de la constitution du 25 février 1992, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, n’est pas dans la logique de retirer ledit texte. “Je ne retirerai pas le projet. Mais rien n’empêche la révision de la constitution. Ce débat-là est totalement superfétatoire“, a fulminé le président de la République.

Profitant de la conférence de presse animée conjointement avec le président de la République Française, Emmanuel Macron, le président Ibrahim Boubacar Keita a répondu sèchement aux opposants au projet de réforme constitutionnelle. Selon lui, l’Assemblée nationale a voté le projet de loi référendaire. “Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger. Tout le monde a été consulté lors de l’élaboration du projet.

Maintenant que le projet est voté, c’est en ce moment-là que nos amis sont sortis pour dire non. Je ne retirai pas le projet. La cour constitutionnelle peut opiner. Mais rien n’empêche. Il ne met pas en cause l’article 118 de la constitution actuelle. Ce débat-là est totalement superfétatoire. Seulement on veut pousser le président à la faute. Notre peuple est vivant et sait de quoi faire… ”

