Ce sont de centaines de milliers de jeunes, toutes catégories socio professionnelles confondues, bien organisés, mus par une seule et unique volonté, une seule détermination, la victoire du président Keïta à l’élection présidentielle du mois de juillet prochain. Fort de leur détermination et de leur énorme engagement à faire réélire IBK en 2018, les cadres de IBK Kanou ont profité de la rencontre avec le RPM pour remettre au questeur Diarrassouba, les 10 millions, représentant la caution de la candidature du président Keïta. C’était samedi dernier. Le mouvement à en croire certains de ses cadres, a fait le tour du pays en installant ses cellules et antennes sur le continent, en Europe, en Amérique et en Asie. Le seul et unique slogan répond à la réélection du président Keïta.

Bargondaga Cissé

