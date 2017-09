L’enthousiasme et la confiance sont dĂ©bordants chez certains partisans du gros malinkĂ© de SĂ©bĂ©nicoro. Certains barons Ă©tant dĂ©jĂ en train de choisir les positions qu’ils prĂ©fèrent, jetant dans la pâture d’autres plus lucides. Les plus avertis et les plus retenus en sont au scĂ©nario du 1er tour. Mais alors la question que l’on s’empresse de poser est : IBK et ses gens n’apprennent-ils pas de leçon ?

Justement ces mĂ©thodes d’auto suffisance et de calculs gratuits risquent une fois de plus d’ĂŞtre prĂ©judiciables Ă l’homme qui a vu son rĂŞve de devenir prĂ©sident du Mali rĂ©alisĂ©, contre toute attente. De notre regard d’observateur politique de la scène malienne, jamais IBK n’aura encore au Mali la popularitĂ© et l’enthousiasme de 2002 et de 2013. Pour autant, il n’avait pas accĂ©dĂ© au second tour en 2002, les partisans ont parlĂ© de complot et nous autres en rĂ©publicains, s’en ont tenus aux faits.

Pour ce scrutin de 2018 bien qu’il ait les mains dans la pâte, imaginez un instant que le scĂ©nario de 2002 se reproduise, c’est-Ă -dire qu’IBK ne soit pas au second tour. Qu’adviendra-t-il ? Que diront-ils ?

Conscient dĂ©jĂ qu’il est seul et l’ayant annoncĂ© de vives voix, alors c’est au candidat IBK de se dĂ©faire de ses mĂ©thodes de grand manitou pour galvaniser ses vraies troupes et les mettre au travail. En parlant de troupes tout le monde sait qu’IBK n’a pas les meilleures troupes, le parti manque de cadres compĂ©tents et dĂ©vouĂ©s. Bakary Konimba TraorĂ©, NancomaKĂ©ĂŻta entre autres n’ont plus leur 40 Ă 50 ans. Nombreux aujourd’hui sont des beaux parleurs.

En effet, Ă la disette de 2007, tous les cadres aguerris sont allĂ©s dans d’autres directions. Alors au grand manitou de rĂ©agir, de ne pas cĂ©der au bluff de toutes ces bandes d’opportunistes : les SoulalĂ©, Oumar Ibrahim TourĂ©, Diarrassouba, Baber Gano, Soumeylou Boubeye,… qui veulent tromper IBK et se faire des places. Ces politiciens camĂ©lĂ©ons ne sont pas des modèles qui drainent des foules.

Aux partisans d’IBK d’ouvrir grands les yeux pour ne pas se faire surprendre par la riposte de ces adversaires qui doivent bientĂ´t de signer un accord d’alliance pour le second tour. De son cĂ´tĂ© le candidat IBK semble ĂŞtre portĂ© par son seul aura personnel, car les forces politiques qui le soutiennent jusque-lĂ sont des nains, un tas de tout petits partis. Il est Ă©vident que la campagne du candidat IBK doit se consacrer exclusivement Ă dĂ©fendre son bilan qui, en, toute sincĂ©ritĂ©, reste peu reluisant. Au vu de ce qu’il a pu bĂ©nĂ©ficier comme atouts pour nous sortir de ce tintamarre. Pro-putsch de 2012, candidat des religieux, peut-il encore compter sur ces deux entitĂ©s ?

Certainement que non, bien qu’il s’y emploie autrement c’est-Ă -dire sans BouyĂ© HaĂŻdara et Amadou Haya Sanogo entre autres. En effet, la tâche va ĂŞtre ardue et des plus compliquĂ©s pour le leader des tisserands. Puisque les militaires c’est-Ă -dire les pro-putschs n’arrivent pas Ă digĂ©rer l’humiliation subie par Amadou Haya comme un vulgaire petit bandit au service de Kati et non du Mali. Puisqu’en 2013, les pro-putschs ont agi avec la volontĂ© de rĂ©cupĂ©rer IBK, prĂ©sentĂ© comme le seul qui pourrait leur rĂ©server un autre traitement, celui de demeurer. Autrement avec les autres, les putschistes croyaient de payer le prix du coup d’Ă©tat et surtout les humiliations infligĂ©es Ă certains leaders politiques. Alors, IBK doit faire descendre ses partisans des nuages pour qu’ils se battent pour le faire rĂ©Ă©lire ou tout simplement jeter l’Ă©ponge pour son honneur. Incontestablement que l’homme, malgrĂ© son bilan dĂ©sapprouvĂ©, est le favori du scrutin, mais il y a de nombreux inconnus. Pourra-t-il surmonter le piège du front anti IBK qui se dessine, car cette machine peut ĂŞtre une broyeuse de favori.

En tout cas, le scrutin sera très ouvert et le gagnant doit faire beaucoup de compromis car il n’est pas Ă©vident qu’il puisse engranger une majoritĂ© au parlement. De toutes les façons, en 2018 comme Ă l’heure actuelle, on ne risque pas d’avoir une gestion consensuelle du pouvoir, les positions seront tranchĂ©es celle du pouvoir et de l’opposition. Alors que chacun s’assume pour le bien de la dĂ©mocratie et de la RĂ©publique. Que ceux qui pensent truquer le vote reviennent sur terre, il n’en sera pas question. Nous les avons Ă l’Ĺ“il et dans les prochains jours, nous parlerons de la Cour Constitutionnelle, du ministère de l’Administration Territoriale, de la CENI, etc. Donc, que personne ne vende la peau de l’ours avant de l’abattre, le peuple conscient veille !

Boubacar DABO

