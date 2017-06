Le président de la République, lors de ses réponses à ses hôtes de marques du jour venus lui présenter leurs vœux de fin de ramadan. Il a profité de cette occasion pour encore une fois rappelé la grandeur du Mali, un Mali qui est en train de sortir d’une crise sans précédent dans l’histoire de notre pays. Il dira par rapport au projet de révision de la Constitution, que certains amendements en nombre de l’opposition sur le projet de révision de la Constitution dont certains ont été pris en compte et insérés.

Il a ensuite souligné : ” Dans le parcours maintenant, on demande simplement : il faut renoncer et retirer ce n’est pas une question d’orgueil ou d’ego ; il s’agit de la gestion de l’Etat ; il s’agit également de tenir un engagement ; d’être en conformité avec un accord qui nous engage. S’il y’a recul nous fondons les autres à s’estimer libérés, dès lors que nous ne tenons pas nos engagements pourquoi tiendraient-il sur les leur, donc voyons dans quoi, vers quoi nous voulons plonger le Mali par rapport à où nous sommes en train d’aller. Vers une sortie de crise ? Peut-être que c’est cela qu’on ne veut pas. Là encore le paramètre IBK est quoi ? Que cela se passe sous la présence d’IBK? Non, ce n’est pas tolérable, non IBK n’est rien par rapport à l’histoire du Mali, par rapport au Mali. Si l’on aime son pays, si l’on est patriote, il y’a des considérations qui n’ont pas lieu d’être. Ca discrédite et la chacun d’entre vous autorités morales ici présentes doivent dire la vérité au pays en conscience, non qu’on ne trompe pas, les choses sont limpides. L’Assemblée nationale du Mali a été responsable, elle a voté cette loi de révision constitutionnelle en toute responsabilité, il y a eu des écoutes citoyennes, il y a eu même une retraite à Fana où l’opposition était présente, oui à infinie on monte IBK vient avec son affaire. Qu’est-ce qu’il veut, quelqu’un a même dit aujourd’hui que sentant la fin proche, IBK veut en fin exister s’il n’a pas existé à présent que son bilan étant nul. Vous savez, je suis tellement habitué à ces sortes d’écarts par rapport à la vérité, l’homme n’est pas prêt à être sobre que rien ne m’étonne plus, mais le Mali est un pays de sagesse. Le Mali est un pays de profondeur, chacun d’entre nous vante à souhait l’humanisme islamien, de grâce qu’on ne trompe pas notre peuple, que nous ne rations pas ce moment de notre histoire nationale qui est très important. Alors du coup, certains qu’on n’a pas entendu tout au long de ces années de braises se réveillent soudain, retrouvent leurs voix en conseils avisés. Il faut donner des conseils je ne sais pas, je pense que nous avons un peu appris en toute modestie. De grâce qu’on ait pitié de ce pays-là, qu’on chérisse un peu la vérité, cela devait être dit aujourd’hui ici ” a évoqué le Président de la République’’.

Avec Koulouba