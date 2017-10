Le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta, séjourne en 1ère région (Kayes) depuis hier lundi 16 octobre. Au cours de son séjour de 48heures, il procédera à l’inauguration des 1500 branchements sociaux de la SOMAGEP réalisés dans le cadre du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales et visitera le chantier du 2ème pont de Kayes.

Accompagné d’une forte délégation composée de plusieurs ministres et de ses proches collaborateurs, le président Ibrahim Boubacar Keïta est à Kayes depuis hier lundi. Annoncée et reportée à plusieurs reprises, cette visite de deux jours du chef de l’Etat qui lui permettra de prendre contact avec les populations de la 1ère région depuis son élection en 2013, sera marquée par plusieurs évènements. Accueilli à sa descente d’avion à l’aéroport ‘’DAG DAG’’ de Kayes dans la matinée par les autorités locales et administratives et une foule ivre de joie, au premier jour de son séjour kayésien, IBK a présidé la cérémonie de célébration de la journée mondiale de la femme rurale couplée avec la journée internationale de l’alimentation. A l’occasion de laquelle, le chef de l’Etat a remis 500 décortiqueuses de maïs et 500 repiqueuses de riz aux femmes et 30 tricycles aux personnes handicapées.

Dans la même dynamique, il a procédé à la remise symbolique de kits solaires à 152 CSCOM non électrifiés de la région de Kayes.

Le second jour de sa visite à savoir aujourd’hui, le président IBK procèdera à l’inauguration du projet d’adduction d’eau avec à la clé, 1500 branchements sociaux réalisés par la SOMAPEP et la SOMAGEP, dans le cadre du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales.

Le système d’adduction d’eau potable (AEP) de la ville de Kayes a fait l’objet de renforcement, d’extension y compris du réseau tertiaire pour un coût de 3 406 791 996 FCFA.

Avant la réalisation de cet important projet la ville de Kayes forte de ses 67 500 âmes (RGPH, 2009) était alimentée par la station de traitement et de refoulement de Khasso-Diaboubou d’une capacité de 10 320 m3/jour à partir du fleuve Sénégal.

Fruit d’un jumelage entre la ville et Magdeburg (Allemagne), cette station a été construite en 1972. Au fil des années, elle a connu des travaux de renforcement de sa capacité. Pour rappel les premiers travaux ont été réalisés en 1987 sur financement de la Banque Africaine de Développement.

A préciser qu’avant son retour à Bamako, le président IBK visitera le chantier du 2ème pont de Kayes pour constater l’état d’évolution des travaux.

Lassina NIANGALY