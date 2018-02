Du 8 septembre 2013 au 31 décembre 2017, 89 personnes ont été nommées ministres par le président de la République en 7 gouvernements conduits par 5 Premiers ministres. Ces ministres ont occupé 204 postes ministériels. IBK établit ainsi un record depuis l’avènement de la démocratie.

Ibrahima Boubacar Keita, élu le 11 août pour un mandat de cinq ans, a prêté serment le 4 septembre. Le premier gouvernement a été nommé le 5 septembre 2013.

1. Justice, Garde des Sceaux : M. Mohamed Ali Bathily 2. Défense et Anciens combattants : M. Soumeylou Boubèye Maïga 3. Réconciliation nationale et Développement des régions du Nord: M. Cheick Oumar Diarrah 4. Affaires étrangères et Coopération internationale : M. Zahabi Ould Sidi Mohamed 5. Economie et Finances : Mme Bouaré Fily Sissoko 6. Sécurité : M. Sada Samaké (colonel) 7.Développement rural : M. Bokary Téréta 8. Administration territoriale : M. Moussa Sinko Coulibaly (général) 9. Plan et Prospective : M. Cheickna Seydi Ahamadi Diawara 10. Domaines de l’Etat et Affaires foncières : M. Tièman Hubert Coulibaly 11. Commerce : M. Abdel Karim Konaté, 12. Fonction publique : M. Bocar Moussa Diarra 13. Environnement et Assainissement : M. Ousmane Ag Rhissa 14. Equipement et Transports : M. Abdoulaye Koumaré (colonel)

15. Travail et Affaires sociales et humanitaires : M. Hamadoun Konaté 16. Logement : M. Mohamed Diarra 17. Urbanisme et Politique de la Ville : M. Moussa Mara 18. Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant : Mme Sangaré Oumou Ba 19. Education nationale : Mme Togola Jacqueline Togola 20. Enseignement supérieur et Recherche scientifique : M. Moustapha Dicko 21. Santé et Hygiène publique : M. Ousmane Koné 22. Energie et Hydraulique : M. Frankaly Keïta 23. Culture : M. Bruno Maïga 24. Emploi et Formation professionnelle : M. Mahamane Baby 25. Artisanat et Tourisme : Mme Berthé Aïssata Bengaly 26. Industrie et Mines : M. Boubou Cissé

27. Maliens de l’Extérieur : M. Abdramane Sylla 28. Communication et Nouvelles technologies de l’information : M. Jean Marie Sangaré 29. Jeunesse et Sports : M. Mamadou Gaoussou Diarra 30. Auprès du ministre de l’Administration territoriale, chargé de la Décentralisation : M. Malick Alhousseyni 31. Auprès du ministre du Développement rural, chargé de l’Elevage, de la Pêche et de la Sécurité alimentaire : M. Nango Dembélé 32. Auprès du ministre de l’Administration territoriale, chargé des Affaires religieuses et du Culte : M. Tierno Amadou Omar Hass Diallo 33. Auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget : M. Madani Touré 34. Auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé de la Promotion des investissements et de l’Initiative privée : M. Moustapha Ben Barka 35. Ministre de la Réconciliation Nationale, M. Zahabi Ould Sidi MOHAMED 36. Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye DIOP 37. Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Maître Mountaga TALL 38. Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, M. Abdoulaye Idrissa MAÏGA 39. Ministre de la Décentralisation et de la Ville, M. Ousmane SY 40. Ministre de l’Économie Numérique, de l’Information et de la Communication, M. Mahamadou CAMARA 41. Ministre de l’Énergie, M. Mamadou Frankaly KEÏTA 42. Ministre des Mines, M. Boubou CISSÉ 43. Ministre des Sports, M. Housseïni Amion GUINDO 44. Ministre de la Culture, Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO 45. Ministre des Affaires Religieuses et du Culte, M. Thierno Amadou Omar Hass DIALLO, 46 Ministre de l’économie et des finances : Mamadou Diarra dit Igor, 47- Ministre de l’économie numérique de l’information et de la communication porte parole du gouvernement : Dr Choguel Kokalla Maïga, 48- Ministre de l’éducation nationale : Kénékourou dit Barthémi Togo, 49- Ministre de l’urbanisme et de l’habitat : Dramane Dembélé, 50- Ministre du travail de la fonction publique de la reforme de l’état chargé de relations avec les institutions : Madame Diarra Raky Tala, 51- Ministre de l’assainissement de l’environnement et du développement durable : Mohamed Ag Erlaf, 52. Ministre des Mines : Pr Tiémoko Sangaré, 53. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Général de brigade Salif Traoré, 54. Ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des Sceaux : Me Mamadou Ismaël Konaté, 55. Ministre de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat : Mohamed Ag Erlaf, 56. Ministre de la Réconciliation nationale : Mohamed El Moctar, 57. Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur privé : Konimba Sidibé, 58. Ministre de l’Agriculure : Kassoum Denon, 59. Ministre de l’Elevage et de la Pêche : Dr Nango Dembélé

60. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Pr Assétou Founé Samaké Migan, 61. Ministre de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement : Mme Traoré Seynabou Diop, 62. Ministre du Développement industriel : Mohamed Ali Ag Ibrahim

63. Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable : Mme Keita Aïda M’Bo, 28. Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population : Sambel Bana Diallo, 64. Ministre de l’Artisanat et du Tourisme : Mme Nina Walett Intallou, 65. Ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne : Amadou Koïta, 67. Ministre des Transports : Me Baber Gano, 68. Ministre des Droits de l’Homme et de la Réforme de l’Etat : Me Kassoum Tapo, 69. Ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale : Alhassane Ag Hamed Moussa, 70. Ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur privé : Konimba Sidibé, 71. Ministre de l’Elevage et de la Pêche : Mme Ly Taher Dravé, 72. Ministre de l’Economie numérique et de la Communication : Harouna Modibo Touré, 73. Ministre de l’Equipement et du Désenclavement : Mme Traoré Seynabou Diop, 74. Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle : Maouloud Ben Kattra, 75. Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique : Pr Samba Sow, 76. Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population : Adama Tiémoko Diarra, 77. Ministre de la Culture : Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo, 78. Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Mme Traoré Oumou Touré, 79 Ministre de la Justice, Garde des Sceaux : Hamidou Younoussa Maïga, 80 Ministre des Droits de l’Homme : Maître Kadidia Sangare Coulibaly, 81 Ministre des Infrastructures et de l’Equipement : Mme TRAORÉ Seynabou DIOP, 82 Ministre de l’Education Nationale : Monsieur Housseïni Amion GUINDO 83. Ministre du Développement Local : Monsieur Soumana Mory Coulibaly, 84. Ministre des Transports et du Désenclavement : Monsieur Moulaye Ahmed Boubacar, 85 Ministre des Sports : Maître Jean Claude Sidibé, 86 Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme : Monsieur Cheick Sidiya Sissoko dit Kalifa, 87. Ministre de la l’Elevage et de la Pêche : Madame Kane Rokia Maguiraga, 88 Madame SANOGO Aminata MALLE, 89. Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Marie Madeleine TOGO.

Ces ministres ont occupé 204 postes ministériels sous la conduite de 5 Premiers ministres. Il s’agit de : Oumar Tatam Ly, Moussa Mara et 3 équipes de Modibo Keita, Abdoulaye Idrissa Maïga et Soumeylou Boubèye Maïga. IBK bat ainsi le record de casting depuis l’avènement de la démocratie.

Zan Diarra

