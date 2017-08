Une délégation du Comité exécutif national du parti Mouvement Citoyen pour l’Alternance le Travail et la Transparence (MC-ATT), conduite par son Secrétaire général, Sidi Bocoum, a procédé le dimanche dernier, à validation de la sous-section de la commune de Kalanba Coro.

C’est une foule de grand jour qui a répondu présente  à la  cérémonie de validation de la sous-section du parti MC-ATT de Kalanba Coro. Ladite cérémonie a été mise à profit par le CEN du MC-ATT, afin de partager avec les militants à la base, la vision et l’orientation politique du parti des amis du Président Amadou Toumani Touré et faire un tour d’horizon de l’actualité nationale ainsi que les activités menées ou en cours d’exécution. Dans ses propos introductifs, le Secrétaire général du MC-ATT, M Sidibi Bocoum, a tenu à rappeler aux militants la vision et l’orientation politique du parti. Il a indiqué que le parti a été porté sur les baptismaux par les amis et anciens collaborateurs du Président Amadou Toumani Touré, en vue de consolider dans un premier temps ses acquis  et en second temps, sa vision politique qui n’est d’autre que le consensus.  L’orateur poursuit en ajoutant que c’est qui constitue le crédo du parti. Actualité politique oblige, M.Bocoum parlant des activités du MC-ATT,  a rappelé qu’une conférence -débat sur la révision constitutionnelle autour du thème « Projet de révision constitutionnelle, quel consensus pour une sortie de crise », a été organisée par le parti. Ce qui explique, selon lui, la position du MC-ATT qui n’est d’autre que de trouver le consensus autour du projet référendaire au-delà de tout clivage politique.

A cet effet, le Secrétaire général a expliqué la proposition faite par le parti .Il s’agit en l’occurrence de la désignation d’une personnalité consensuelle, qui aura comme mandat de travailler pour le rapprochement des partisans et non partisans du projet de réforme constitutionnelle. Ainsi, il a rappelé que le MC-ATT, a déjà entrepris des démarches pour la circonstance.

Outre, la révision constitutionnelle, le parti a effectué également des visites à certains anciens Présidents de la République du Mali dans le cadre du renforcement de l’unité nationale et du vivre ensemble.

Au cours des échanges les militants ont mis un accent particulier sur le retour du Président ATT et les perspectives du  parti MC-ATT.

C’est M. Clément Togo qui a été élu Président de la sous-section de Kalanba Coro et M Adama Coulibaly comme Secrétaire général.  Monsieur Togo a rassuré la délégation du CEN du MC-ATT que la sous-section est déjà en ordre de bataille pour les prochaines consultations électorales.

Cellule de communication du MC-ATT