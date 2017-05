En manchette des canards, cette semaine la sortie entortillĂ©e d’un routard politique qui vient de faire une escale Ă l’Union pour la RĂ©publique (URD), en provenance de l’ADEMA qui lui a offert une ascension fulgurante sans pour autant en avoir la lĂ©gitimitĂ©. Iba N’DIAYE, c’est bien de lui qu’il s’agit. Cet arriviste politique, dans un vil effort de chicanerie contre le rĂ©gime, se prend les pieds dans la mĂ©lasse en Ă©talant au grand jour la lĂ©gĂšretĂ© de ses argumentaires. En embuscade, un certain Poulo qui brandit l’épouvantail d’une confĂ©rence nationale extraordinaire pour bĂ©nĂ©ficier d’un sursis dans un Gouvernement oĂč son passage ne laissera certainement pas que de bons souvenirs.

À l’INTOX nous opposons la DÉSINTOX.

Lisez les croustillantes PÉPITES de la semaine.

L’opportuniste

INTOX

Chez le confrĂšre ‘’Info-Sept’’, Ibrahima N’DIAYE, directeur de Cabinet du Chef de file de l’Opposition, non moins 2e vice-prĂ©sident de l’URD, rappelle : « par dĂ©finition, nous savons qu’un Cabinet est crĂ©Ă© pour appuyer et accompagner un responsable dans l’accomplissement de ses missions ».

DÉSINTOX

Heureusement qu’il ne fait qu’un rappel. Sans heurter sa grande sensibilitĂ©, il serait aussi bien de rappeler qu’Iba, a Ă©tĂ© portĂ© devant l’Éternel par des bienfaiteurs connus qu’il a toujours trahis. Son parachutage Ă la tĂȘte de la mairie du District de Bamako Ă©tait l’Ɠuvre de mĂ©cĂšnes qui l’ont prĂ©fĂ©rĂ© Ă quelqu’un de plus compĂ©tent et qui s’est fait, par la suite, Ă©lire dans une importante circonscription Ă©lectorale de la capitale. Pendant ce temps, Iba subissait l’enfer dans une obscure sous-section rucher de la Commune VI du District, au point de lui imposer d’aller se faire Ă©lire dans une obscure commune, dans la rĂ©gion de Kayes, pour tenter de donner un semblant de lĂ©gitimitĂ© Ă sa prĂ©sence au sein du ComitĂ© exĂ©cutif de l’ADEMA.

Voici l’homme, qui a toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© de la mansuĂ©tude de ses camarades qui n’avaient en rĂ©alitĂ© d’autre choix que de le coopter Ă tous les coups, qui atterrit Ă l’URD. Attendri par son choix Ă la sincĂ©ritĂ© douteuse, Soumi champion le nomme Chef de son Cabinet qui est celui du chef de file de l’Opposition. Une nouvelle fois, Iba se retrouve dans la posture qui a toujours Ă©tĂ© la sienne, Ă savoir celle d’accompagner les autres faisant de lui un Ă©ternel accompagnateur. Sauf qu’on dit qu’il vaut mieux aller seul que d’ĂȘtre mal accompagnĂ©. Parce que, dit-on Ă©galement, qui a trahi trahira. À bon entendeur, salut.

L’aberration

INTOX

« On se rend compte que lĂ oĂč le rĂ©gime a Ă©tĂ© performant, c’est bien dans la tromperie : dire avec tant d’assurance des choses qui ne sont pas vraies et qui ne peuvent Ă la limite pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©es ».

DÉSINTOX

On c’est qui ? Tout le monde et personne Ă la foi. Il est Ă©vident qu’Iba n’a pas le courage politique de s’assumer pleinement. Alors, il se fond dans le dĂ©cor. En vieux roublard, il sait qu’il ne faut pas mettre tous ses Ɠufs dans le mĂȘme panier. C’est en marchant sur deux pieds, sans jamais casser d’Ɠufs sur son passage qu’il a allĂšgrement atterri Ă l’URD qui l’a accueilli Ă bras ouverts en sachant bel et bien que son poids politique laisse Ă dĂ©sirer.

Iba a certainement des partisans qui pensent comme lui, qui en veulent peut-ĂȘtre Ă mort Ă ce rĂ©gime pour des raisons souvent purement personnelles. Il ne peut pas non ignorer qu’il existe une grande majoritĂ© de Maliens qui ne lui jettent pas l’opprobre. La logique intellectuelle (diffĂ©rente de l’instinct grĂ©gaire politique) voudrait qu’il s’assume et soutienne : « je  » Mais cela compromettrait l’avenir. Ce serait une insulte Ă l’avenir.

Pour la suite, Iba dĂ©clare avec moult prĂ©cautions que nous avons un rĂ©gime de hĂąbleurs, jouant des castagnettes. L’accusation est trop facile quand on est de l’autre cĂŽtĂ© du miroir. Sur quoi reposent les accusations du CCAB de Soumi champion ? Sur du nĂ©ant, parce qu’il ne fait aucune dĂ©monstration intellectuelle cohĂ©rente. Il aurait Ă faire grĂące Ă ses lecteurs de telles absurditĂ©s. D’autant plus que ‘’l’eau chaude ne doit pas oublier qu’elle a Ă©tĂ© froide’’ (proverbe africain). Quand il Ă©tait ministre et que des hĂŽtels Ă©taient transformĂ©s en services publics, moyennant paiement de loyers aux prix d’or voulus par le bailleur, ce n’était pas non plus un modĂšle d’intĂ©gritĂ©. Sachons raison garder.

L’extrapolation

INTOX

« Les responsables de ce rĂ©gime ont exploitĂ© l’angoisse et la misĂšre du Peuple en essayant de convaincre sur du faux ».

DÉSINTOX

Ainsi, ce peuple Ă©tait angoissĂ©, misĂ©reux. Qui l’a mis dans cet État ? Ce n’est certainement pas « ce rĂ©gime », abusivement accusĂ© de l’exploitation d’une situation de fait. Un proverbe africain dit : ‘’on a beau dissimuler ses excrĂ©ments au fond de l’eau, ils remontent toujours Ă la surface’’. Ce qu’Iba fait lĂ , un est aveu d’échec d’une gestion Ă©clopĂ©e dont il a Ă©tĂ© partie prenante.

D’une mauvaise foi manifeste, il accuse le rĂ©gime d’exploiter ce qu’eux ont crĂ©Ă©, versant ainsi dans l’extrapolation. En replaçant les choses dans leur contexte, pourquoi ne pas plutĂŽt reconnaĂźtre que c’est en raison de son angoisse et de sa misĂšre que l’actuel rĂ©gime a trouvĂ© grĂące aux yeux du Peuple qui l’a investi avec plus de 77 % des suffrages valablement exprimĂ©s au second tour de la prĂ©sidentielle de 2013 ? On peut abuser d’une partie du peuple, mais pas de 77 % de la population. En soutenant le contraire, on fait le choix hideux de la mĂ©disance.

Les Ă©lucubrations

INTOX

À la question pensez-vous que l’Opposition pourrait rĂ©aliser l’alternance tant souhaitĂ©e en 2018, avec en son sein autant de poids lourds comme Zoumana SACKO, Modibo SIDIBE, SoumaĂŻla CISSE, TiĂ©bilĂ© DRAME et autres ? Iba rĂ©pond : « Je le crois profondĂ©ment. Parce que ce qui a Ă©tĂ© servi aux populations maliennes a Ă©tĂ© de la mauvaise marchandise ».

DÉSINTOX

Il y a des choses relevant du bon sens Ă©lĂ©mentaire. Soumi champion s’est fait Ă©lire chez lui, Ă NiafunkĂ©, sans anicroche. Son score honorable traduit l’état de son implantation. Ce qui est loin d’ĂȘtre le cas du BĂ©lier en chef qui n’ose mĂȘme plus se prĂ©senter Ă Nioro du Sahel sous peine de recevoir une volĂ©e de bois vert. Quid de Zou dont le seul fait d’armes remonte Ă une Ă©poque oĂč trĂšs peu d’électeurs aujourd’hui n’avaient que dalle de ce qu’il faisait en matiĂšre de moralisation de la vie publique. Au sujet de l’ancien Ă©phĂ©mĂšre Premier ministre, il faut juste rappeler cette citation de Pierre-Marc-Gaston de Levis : ‘’le passĂ© est soldĂ©, le prĂ©sent vous Ă©chappe, songez Ă l’avenir.’’

Quant Ă Super flic, cet autre ancien PM, sa gestion de ‘’l’initiative riz’’ oĂč des milliards seraient passĂ©s Ă la trappe, restera longtemps un fantĂŽme qui le hantera.

Ceux qui sont prĂ©sentĂ©s comme des grosses pointures politiques, des messies potentiels ne sont donc pas des foudres de guerre. « Il y a tellement d’amertume et de dĂ©ception que ce serait miraculeux pour ce pouvoir d’ĂȘtre rĂ©Ă©lu ». À moins d’ĂȘtre un mauvais croyant, le miracle existe toujours. Et il faudrait bien l’envisager et compter avec. Au demeurant, il faut rappeler cette citation de Jacques de Bourbon Busset : “penser contre a toujours Ă©tĂ© la façon la moins difficile de penser.” Iba peut toujours se laisser aller Ă ses Ă©lucubrations. Le rĂ©veil sera brutal. « Il pourrait se faire rĂ©Ă©lire avec la fraude, la manipulation, le chantage, l’achat de conscience et la corruption ». C’est le sport favori d’Iba qui lui a, du reste, rarement souri. Par consĂ©quent, il ne conçoit pas de victoire en dehors de ces recettes Ă©lectorales qui ne sont l’apanage de personne sous les cieux africains. C’est connu, tous les mauvais perdants, sous nos tropiques, embouchent la mĂȘme rengaine : ‘’il y a eu fraude massive’’. Sauf qu’eux aussi ont fait la mĂȘme pratique qui n’a pas suffi Ă les faire Ă©lire. Morale : il y a un plus dans le camp du vainqueur. « Mais, si c’est le cas, je serais certain qu’on va exposer le Mali Ă tous les dangers inimaginables ». Quand on parle de danger, on en connaĂźt au moins quelques-uns. Manifestement, l’ouvrier de la 25e heure de l’URD n’en connaĂźt aucun. Ainsi, il joue Ă se faire peur en prĂ©disant l’apocalypse. Pourtant, nul pĂ©ril en la demeure nationale. Par contre, ses employeurs voient leur chance de devenir prĂ©sident de la RĂ©publique. Cela angoisse sĂ©rieusement. Si c’est cela qu’Iba qualifie de danger inimaginable, ça l’est bel et bien. Il a juste manquĂ© d’appeler le chat par son nom.

Des errements

INTOX

Selon Iba, IBK et en son accord qui est aujourd’hui en train de donner des rĂ©sultats qui ne satisfont personne. « L’insĂ©curitĂ©, les conflits armĂ©s sont Ă l’origine des crimes au quotidien aujourd’hui au centre et au sud du pays », a-t-il soutenu.

DÉSINTOX

D’abord, il faut apporter une prĂ©cision de taille Ă cet apprenti nĂ©gationniste. L’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation n’est pas pour IBK, mais pour le Mali.

Ensuite, il faut reconnaĂźtre qu’en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, Iba est totalement en terrain inconnu. Et pour cause, quand il soutient que les conflits armĂ©s sont Ă l’origine de crimes au quotidien, il Ă©tale au grand jour son ignorance quant Ă ces conflits qui supposent des parties qui s’affrontent. Dans le cas d’espĂšce, les forces rĂ©guliĂšres nationales et internationales font face Ă un ou des ennemis qui n’ont pas de visage. Il s’agit d’ennemis qui attaquent sporadiquement, de maniĂšre lĂąche, des positions militaires pour voler du matĂ©riel ou pour semer la psychose au sein de la population civile. Cela s’appelle l’insĂ©curitĂ©.

L’aventureux

INTOX

« C’est le rejeton national qui tire les ficelles. Tous les ministres nommĂ©s le sont par sa bĂ©nĂ©diction ».

DÉSINTOX

Pour quelqu’un qui a Ă©chappĂ©, de justesse, aux griffes des magistrats accusĂ©s de corruption, Iba devrait remuer sa langue sept fois dans sa bouche avant de lancer des propos qui le fragilisent davantage et qui l’exposent aux dangers rĂ©els, imaginables. En plus, ledit « rejeton national » a la gĂąchette trĂšs facile en matiĂšre de procĂšs. Et ce n’est pas le franc symbolique qu’il rĂ©clame, mais quelques milliards de nos francs. Certains confrĂšres nationaux et internationaux en savent quelque chose. Le vieux routard qui a fait escale Ă l’URD devrait s’assurer de sa surface financiĂšre, avant de faire de telles affirmations. Certains ont Ă©tĂ© ministres quand il ne savait pas que son pĂšre serait un jour prĂ©sident de la RĂ©publique. Sur la base de quoi peut-il les nommer ? Certains de ces ministres qu’on les aime ou pas ont des compĂ©tences avĂ©rĂ©es ? Faut-il la bĂ©nĂ©diction d’un dĂ©putĂ© Ă l’AssemblĂ©e nationale pour leur nomination ? Le « rejeton national » pourrait avoir de la sympathie pour certains ministres de sa gĂ©nĂ©ration. Mais il y en a combien au regard de la configuration actuelle du Gouvernement qui ne respire pas nĂ©cessairement la jouvence et d’oĂč lui vient se pouvoir de nomination Ă tour de bras ? À l’évidence, Iba a l’accusation facile. Ce qui est regrettable pour le vieux briscard de la politique qu’il est. « Sinon comment comprendre que le pouvoir en place soit un melting-pot de gens venus de tous les horizons politiques, gauche, droite et centre. MĂȘme l’Opposition ne fait pas exception Ă cette pratique politique ». La dĂ©claration de SĂ©kou TOURE qu’Iba paraphrase donne matiĂšre Ă mĂ©diter: « quand vous les voyez, ils ont leur bouche Ă gauche et leur ventre Ă droite ».