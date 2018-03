Le siège du parti pour la solidarité africaine et la justice, ADEMA-PASJ a servi de cadre ce dimanche 11 mars, à la rencontre de la section de Ségou. Il s’agissait au cours de cette rencontre, de porter la candidature de Dramane Dembélé, membre de la sous-section de Pélengana et candidat de l’ADEMA, aux dernières élections présidentielles. A cette rencontre, étaient présents des membres de la coordination régionale, des délégués des regroupements de femmes, des jeunes et des sous-sections. Au présidium, étaient installés des hommes comme Barou Soumounou, Ami Gao et le candidat lui-même, Dramane Dembélé. Dramane Dembélé, assis au milieu du présidium et avec l’écharpe de l’ADEMA, était déjà sur qu’il n’y aurait pas d’opposition, à sa candidature, parmi les délégués présents dans la salle. Les délégués venus, sont surtout ceux qui sont du côté du tout nouveau patron de l’ADEMA dans la région de Ségou, Dramane Dembélé. Oui, il est aussi le coordinateur régional du parti des abeilles à Ségou, en remplacement à un certain Babougou Traoré. Seulement le contrôle des délégués a laissé comprendre que tous les délégués ne sont pas venus pour cette rencontre convoquée par le camp Dramane Dembélé. Chose qui démontre que l’ADEMA à Ségou est plus que jamais divisé. Malgré tout, les présents ont investi le coordinateur comme candidat aux primaires de l’ADEMA, pour les élections présidentielles de 2018. A cette rencontre, des absences de tailles ont été signalées. Il s’agit notamment de celles de Babougou Traoré, l’autre coordinateur régional, Yacouba Tamboura, Bamoussa Touré et Seydou Traoré dit « bienkènè» tous quatre sont des membres actifs de la section de Ségou. Hormis Babougou, les trois autres sont conseillers municipaux à la mairie de Ségou, élus sous les couleurs de l’ADEMA. Ils sont de ceux qui veulent soutenir la candidature d’Ibrahim Boubacar Keita. D’où la divergence d’idée entre eux et le camp Dramane Dembélé. A comprendre donc que les délégués absents sont de leurs côtés.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :