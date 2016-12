Welcome! Log into your account

Aux dires du nouveau locataire de la commune I, rien ne doit être au-dessus de «l’obligation de réussite, et, rien ne sera de trop pour réussir le développement économique et social de la Commune I. De l’éducation à la santé, de l’habitat à la propriété des domaines et de l’économie, tout sera prioritaire pour nous, sans oublier la sécurité des personnes et de leurs biens », a rassuré El Hadj Mamadou B. Kéita.

« Vous n’avez pas démérité. Je vous en suis reconnaissant, et espère que vos sages conseils ne me feront pas défaut », a lancé M. Keïta.

Après avoir remercié et félicité le maire sortant et son équipe municipale pour le travail accompli, le tout nouveau premier responsable de la commune I dit apprécier à leurs justes valeurs les efforts qu’ils ont consentis durant leur 10 ans de gestion à la tête de cette structure de la collectivité locale.

You are going to send email to