Les communales du 20 Novembre 2016 ont été d’une grande animation dans la commune de Kalanbacoro, cercle de Kati. Malgré une vive opposition justifiée par le nombre de partis en compétition, Monsieur Issa Bocar BALLO tête de liste du CNID FYT a été réélu. Cette réélection n’a pas été du tout du goût de certains qui se sont transformés en détracteurs de Monsieur BALLO. Des mensonges savamment montés, de débiles personnes cédant facilement à des promesses sordides ont arpenté monts et vallées, se sont promenées de porte en porte pour négativiser le choix d’honnêtes électeurs. Malheureusement tout ce montage s’est écroulé vite comme un château de paille parce que ne reposant sur aucun fondement solide.

Comment peut- on pousser la haine jusqu’à se rendre ridicule soi-même ! Eh oui, des esprits mal intentionnés sont allés jusqu’à faire croire à une prétendue signature de pétition par des chefs de villages pour exiger la démission du nouveau maire au motif qu’il aurait fait venir des électeurs de Ségou. Mensonge et calomnie, quand tu nous tiens ! Monsieur le maire, il faut s’habituer à çà car certains opposants sont prêts à toute sorte de scénario indigne pour parvenir à leur fin. Et pourtant, Monsieur le maire Issa Bocar BALLO est un homme politique plein d’expérience qui n’est pas un néophyte dans la politique. Il a milité, a été un brillant militant pour la première fois dans le parti COPP, Convention du Parti pour le Peuple. C’est en 2002 que lui et 28 militants démissionnaires ont regagné le CNID FYT. Depuis qu’il est a été élu maire de Kalanbancoro en 2009, il s’est donné comme premier objectif le développement de l’école qui s’est traduit par le recrutement d’enseignants de qualité payés par la mairie. Ensuite, vivant mieux avec la population ; connaissant leurs problèmes, il a vite fait de construire des CSCOM pour soulager les malades. Grâce à ses rapports avec les partenaires techniques et financiers et à la confiance qu’il suscite auprès d’eux, des forages ont été réalisés. Beaucoup d’autres réalisations ont été faites qui du reste ont fini de convaincre les habitants de Kalanbancoro d’accorder une autre chance à la tête de leur commune.

Il ya lieu de souhaiter que cet autre mandat confirmera tout le grand intérêt que monsieur BALLO porte à sa commune de Kalanbancoro qui fait déjà des jaloux.

A.YERELE