L’un a besoin de reconnaissance, l’autre a besoin d’amitié sincère. A Sikasso, Kalfa Sanogo et « IBK » se sont parlé. Cela suffit-il aux deux hommes pour renouer avec une bonne relation ?

La retrouvaille entre les deux hommes, Kalfa Sanogo, maire de Sikasso et Ibrahim Boubacar Kéita dit « IBK », président de la République, était beaucoup attendue. Actualité politique oblige. La relation entre les deux hommes, disait-on, a été mise à mal à cause du limogeage du premier cité à la tête de la Compagnie malienne pour le développement du textile en décembre 2015. Kalfa, étant un « ami » du président « IBK », beaucoup y compris l’intéressé lui-même, ne semble comprendre les raisons de ce limogeage.

Quelques mois après, soit en novembre 2016, Kalfa Sanogo décide de se porter candidat aux élections communales dans sa circonscription, Sikasso. Il sera élu maire au nom de son parti, l’ADEMA PASJ, un allié politique du président « IBK ».

Alors que s’ouvre à l’intérieur de ce parti le débat de l’option politique à prendre en vue des prochaines élections présidentielles au Mali, le maire de Sikasso, prépare sa « vengeance ».

Décidé à mettre des bâtons dans les roues de la « locomotive IBK » de celui qui le porta à la tête du groupe CMDT, Kalfa Sanogo, désigné comme porte étendard par sa section pour les primaires annonce qu’il sera candidat à la présidentielle et pousse son parti à présenter un candidat contre « IBK ».

La campagne de Kalfa Sanogo s’oriente contre le président IBK dont il fustige le mode de gouvernance. Au grand meeting de Sikasso que ses sympathisants ont organisé pour soutenir sa candidature, Kalfa Sanogo fait une déclaration qui ne laisse plus de doute sur l’amertume de son limogeage. « Comme par coïncidence, par un hasard des calendriers et des circonstances, le samedi 15 octobre 2011, j’avais, moi-même, ici à Sikasso, réuni à la chambre régionale de commerce et d’industrie de Sikasso des associations et clubs d’amis que j’avais, mis en place, pour soutenir une candidature à l’élection présidentielle de 2012, reportée par la suite à 2013… »

Si en 2017, soit une année avant les élections présidentielles de 2018, Kalfa Sanogo répond, dit-il, à une sollicitation de candidature à l’élection du président de la République, c’est que quelque chose ne va pas ou n’a pas marché. « Aujourd’hui, samedi 16 septembre 2017 à Sikasso, les associations diverses dont le Cercle des Alternatives maliennes pour l’émergence «Came Waati-Sera », les clubs de soutien me demandent solennellement de présenter ma candidature à l’élection présidentielle de 2018. C’est une marque indiscutable de confiance et de sympathie à mon égard ; c’est un redoutable honneur dont je mesure la portée et toutes les dimensions. C’est donc en toute connaissance de cause et pour l’espoir qu’il suscite que j’accueille votre appel » a-t-il répondu.

Pour de nombreux observateurs, c’est à partir de ce jour que le plat de vengeance de Kalfa Sanogo était en préparation. A-t-il jamais pardonné son éviction de la direction de la CMDT ?

Kalfa en veut à IBK

Profitant de la venue du président IBK à Sikasso pour le lancement et la réalisation de plusieurs projets sociaux, le maire, mon aîné Kalfa Sanogo n’a pu s’empêcher de dire à son hôte du jour ce qu’il a gardé au travers de sa gorge.

Pour avoir été parmi ceux qui ont soutenu le candidat « IBK » dès les premières heures et partir de la CMDT au moment où il ne s’y attendait pas, Kalfa Sanogo garde la rancune. « Excellence M. le Président, vous vous souvenez qu’en décembre 2011, en plein mois de carême, puis en juillet 2013, alors que vous n’assumiez pas encore les lourdes charges qui sont les vôtres aujourd’hui, nous vous avions accueilli avec la même ferveur. C’est juste à côté, dans l’enceinte du Stade Babemba Traoré qui jouxte cet espace, qu’en juillet 2013 une marée humaine en liesse vous a honoré. Vous m’avez, en cette circonstance, fait un geste inoubliable en disant devant cet innombrable public que ce que j’avais fait pour vous, pour votre campagne électorale, même votre parti, le RPM, n’avait pas fait la moitié de la moitié, c’est-à-dire le quart. Et vous avez ajouté ce jour-là que vous seriez ingrat en ne le disant pas ici devant les miens » fait-il rappeler avant d’ajouter : « Notre chère épouse, Ami Maïga, a rappelé souvent à ceux qui l’avaient oublié ou ne le savaient pas qu’au moment où la cour à Sebenikoro était désertée, y compris par ceux desquels on ne pouvait s’y attendre, Kalfa était présent. Mais, comme le dit l’adage, tout succès a plusieurs géniteurs. Et pour paraphraser : nous fûmes quand d’autres n’y étaient pas ».

Plus de doute : l’actuel maire de Sikasso en veut au président IBK au point de conduire une rébellion au sein de sa propre famille politique contre sa réélection en 2018. Et la cause profonde de cette brusque haine, c’est bien son éviction à la tête de la CMDT.

Et pourtant, en faisant nommer Kalfa Sanogo à la tête de la CMDT en décembre 2013, le président IBK croyait avoir renvoyé l’ascenseur à un homme qui avait mouillé le maillot pour son élection à la tête du pays en 2013. Mais de décembre 2013 à décembre 2015 qu’est ce qui a pu se passer pour que Kalfa soit évincé de son poste de PDG de la CMDT ?

A Sikasso, si le président IBK a apporté un peu d’éclairage par rapport au sujet, il n’en demeure pas moins que la vraie raison ne soit connue que des deux hommes. Si dans le discours officiel, le président IBK a dit : « Kalfa, nous sommes des amis et cela a été répété depuis hier. Tu sais que je ne suis pas un ingrat. J’ai rendu du bien à tous ceux qui me l’ont fait. Tu le sais bien, j’ai renvoyé l’ascenseur à tous ceux qui m’ont fait du bien. Je n’ai de haine contre personne. Je ne peux avoir de la haine pour quelqu’un, priez pour qu’IBK reste ainsi ». Mais, la rencontre de Sikasso aura eu le mérite de donner l’occasion aux deux hommes de se parler, face à face et se dire certaines vérités, même celles qui dérangent.

La question que l’on peut se poser, est celle-ci ? Quelle va être l’attitude de Kalfa Sanogo après cette rencontre de Sikasso, lui qui semble déterminer à créer la zizanie dans son propre camp au détriment du soutien politique au président IBK. L’avenir nous édifiera.

Youma

