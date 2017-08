Que devient le Ministre des Droits de l’homme et de la Réforme de l’Etat Me Kassim Tapo? Il a disparu des écrans radars et devient à la fois invisible et aphone. Le Ministre des Droits de l’homme et de la Réforme de l’Etat, Me Kassim Tapo puisque c’est de lui qu’il s’agit n’a plus été aperçu dans les médias depuis quelques semaines.

L’homme est connu pour son arrogance, son abondance et sa loquacité. Pourtant, depuis le report de la date du référendum sur son projet, pardon sur le projet de révision constitutionnelle dont-il a la charge, l’homme qui qualifiait la marche du 15 juin d’antipatriotique et d’antirépublicain s’est éteint progressivement. Il est vrai que sa tâche n’a pas été du tout facilitée par son ami avocat français, Me Ceccaldi, qui au-delà de faire des révélations, raconte souvent sa vie. Ce dernier a, dans une interview accordée à nos confrères de la radio Klédou d’emblée déclaré qu’il a bien été consulté pour la rédaction du projet de révision constitutionnelle. Il a rédigé des notes et a même perçu des honoraires. Mais là ou Ceccaldi met en mal Me Tapo, c’est lorsqu’il affirme que le projet que Me Tapo dispose n’est pas celui dont lui, il a donné son point de vue. D’ailleurs, clame-t-il, la décentralisation poussée qui se trouve dans le projet de révision constitutionnelle coûte très chère pour un Etat pauvre comme le Mali. Alors question où est le projet dans lequel Ceccaldi a rédigé des notes ? Ces déclarations fauchent tout de même l’herbe sous les pieds de l’ancien président de la CENI qui affirmait jusqu’ici tout le contraire. Depuis cette sortie tonitruante de Me Caccaldi, Me Tapo s’est effacé petit à petit jusqu’à devenir invisible. Sa dernière sortie médiatique remonte au jeudi 20 juillet lors de la conférence de presse organisée par le gouvernement sur le non-retour de l’Etat à Kidal. Il se murmure même que Me Tapo ne serait pas en odeur de sainteté avec le président de la République. Ce qui expliquerait le probable réaménagement gouvernemental prévu d’ici peu. Par ailleurs, il se dit dans certains milieux pas les moindre que la facture de la rédaction du projet de révision Constitutionnelle s’élèverait à plus 6 00 millions de nos francs. Et des voix s’élèvent surtout sur les réseaux sociaux pour demander des comptes à l’ex député de Mopti. Les fameux réseaux sociaux dont l’homme honnit tant. Mais ça c’est une autre paire de manche.

Famory Macalou