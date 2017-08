Le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maiga, a reçu en audience hier une dĂ©lĂ©gation de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), conduite par son prĂ©sident Bilal Ag Acherif et comprenant notamment le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ibrahim Ould Sidatti. La rencontre entre ces deux parties au processus de paix s’inscrit dans le cadre des pourparlers initiĂ©s par le chef du gouvernement en vue du retour de l’administration et de l’ArmĂ©e malienne Ă Kidal.

A sa sortie d’audience, Ibrahim Ould Sidatti s’est rĂ©joui de la levĂ©e de tous les obstacles Ă la mise en Ɠuvre effective du MĂ©canisme opĂ©rationnel de coordination (MOC) et au retour de l’administration Ă Kidal.

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la CMA a assurĂ© qu’à la date d’aujourd’hui le MOC peut s’installer Ă Kidal. Il n’a pas annoncĂ© une date prĂ©cise mais il a souhaitĂ© que cela puisse se faire le plus vite possible. Le ministre de la DĂ©fense, TiĂ©nan Coulibaly, qui a assistĂ© Ă l’audience a confirmĂ© qu’un chronogramme sera Ă©tabli dans les plus brefs dĂ©lais.

Les responsables de la CMA ont rappelĂ© leur position par rapport Ă la tenue de la rĂ©vision constitutionnelle. Selon Bilal Ag Acherif, la rĂ©vision constitutionnelle doit se tenir mais elle doit prendre en compte la rĂ©gionalisation et la libre administration qui sont des dispositions essentielles de l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation issu du processus d’Alger.

Lougaye

ALMOULOUD