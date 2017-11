Une association politique dénommée Lahidu vient de surgir sur la scène politique. Ses responsables entendent soutenir le président de la République aux échéances de 2018.

Avant son lancement officiel, les leaders de Lahidu ont animé ce samedi une conférence de presse pour parler de la jeune association et ses objectifs.

Son président, Harimakan Kéita, a affirmé que l’association est dans une phrase de structuration et d’implantation dans le pays et a déjà mis en place 381 cellules dans les six communes de Bamako, Kati, Bougouni, Koutiala et Tombouctou. D’ores et déjà l’instance suprême de Lahidu dit vouloir soutenir une éventuelle candidature du président de la République IBK à la présidentielle de 2018.

Elle affirme aussi soutenir aux régionales la liste Adéma/PASJ dans le district. Lahidu gonfle la liste des associations sur lesquelles IBK pourra compter en 2018.

Créée le 30 juin 2017, Lahidu est une association de luttes africaines pour l’humanisme, l’intégration, le développement et l’unité. Elle vise à promouvoir l’entraide, la solidarité et le vivre ensemble dans une démocratie apaisée.

Zoumana Coulibaly

Commentaires via Facebook :