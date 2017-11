Porté sur les fonts baptismaux le 30 juin 2017, LAHIDU (Luttes Africaines pour l’Humanisme, l’Intégration, le Développement et l’Unité) est un mouvement politique regroupant d’acteurs politiques issus de différents partis politiques, tels que le RPM, l’URD, l’ADEMA-PASJ, l’ASMA-CFP … Ces acteurs étaient face à la presse, samedi 18 novembre dernier, au siège de l’association en Commune V du District de Bamako, près du CSDM.

Cette conférence de presse a été mise à profit par le Président de LAHIDU, Harimakan Kéïta(du parti RPM) et non moins 1er adjoint du maire du District de Bamako pour expliquer les objectifs du mouvement. Prenant la parole, il a indiqué que LAHIDU a été créé pour la prospérité du Mali et de l’Afrique. « Le mouvement vise à contribuer à l’édification des États Unis d’Afrique et à l’émancipation réelle des peuples africains », a-t-il expliqué. Avant d’indiquer que LAHIDU entend veiller à ce que toutes les régions du Mali soient équitablement représentées dans les instances de décisions et de l’administration du pays. Il s’agira pour elle d’aller à une démocratie politique et économique réelle, capable de créer des conditions d’une transparence dans la gestion des affaires publiques, de luttes contre les inégalités sociales.

Selon le Président Kéita, l’élan combatif du peuple malien contre les crises institutionnelles, sécuritaires et d’impunité que traversent le pays est inhibé par la gestion oligarchique de la plupart des partis politiques, à la solde de l’impérialisme international, qui font commerce de la misère sans cesse croissante de la population. « Toutes ces forces réactionnaires (Djihadistes et différentes rebellions) qui sont à l’origine de la crise sont créées et entretenues par les puissances impérialistes», a laissé entendre le président Harimakan Kéïta. Avant de signaler : «Il n’est secret pour personne que les règles du marché international sont établies de manière que seuls les intérêts des pays du Nord qui contrôlent toutes les institutions financières internationales sont pris en compte. L’économie libérale basée sur la primauté de l’intérêt privé et égoïste accompagne et renforce l’ordre mondial injuste».

Et le président Kéita d’indiquer que son association rejette une telle organisation du monde et veut contribuer d’un Mali socialiste, libre, prospère dans une Afrique libre et prospère, par la formation et l’éducation d’une nouvelle humanité qui s’inspire des thèses du socialisme et de l’International Humaniste.

L’aspiration de LAHIDU

Le président Harimakan Kéita n’a pas manqué d’indiquer que l’aspiration essentielle de LAHIDU est de construire une société de production, de travail et non uniquement de consommation. « Une société où tout prédateur des principes moraux et légaux et des biens sociaux est puni », a-t-il précisé. Avant de regretter : «Notre continent continue de souffrir des effets de la balkanisation coloniale et des subterfuges de néo colonialisme où l’ancien colonisateur continue sa mainmise sur nos Etats, nos économies, nos matières premières et même sur nos cultures. Il nous garde ainsi dans les chaines qui datent de la traite des esclaves noirs Le néocolonialisme continue de s’immiscer directement ou indirectement dans les élections en Afrique et singulièrement au Mali, et installe très souvent à la tête des pays africains des dirigeants «à la solde de ses propres intérêts».

«Des systèmes économiques et monétaires extravertis dont nous n’avons aucune maitrise nous sont imposés », a dénoncé Harimakan Kéïta. Avant de poursuivre : « ce qui maintient les peuples africains dans un état de mal vivre, de précarité, d’inégalités sociales et de mercantilisme ».

Face à cette situation, le Président Kéita n’a pas manqué de lancer un appel pressant à tous les peuples africains progressistes pour un sursaut historique afin de parvenir à la libération et à la prospérité de nos pays, à travers la création et l’entretien en Afrique et dans le monde.

Soulignons que le mouvement ‘’LAHIDU’’ est dans une phrase de structuration et d’implantation dans le pays et a déjà mis en place 381 cellules dans les six communes de Bamako, Kati, Bougouni, Koutiala et Tombouctou. D’ores et déjà le directoire suprême de Lahidu composé 12 personnes dit soutenir la liste Adema conduite par Adama Sangaré pour les élections régionales et du District de Bamako prévues le 17 décembre prochain. Se réclamant de la majorité présidentielle, les membres de LAHIDU disent vouloir soutenir une éventuelle candidature du président de la République IBK à la présidentielle 2018.

Aliou Touré

Commentaires via Facebook :