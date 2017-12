Ce mouvement s’engage à œuvrer nuit et jour pour la réélection du Président de la République IBK en 2018, dès le premier tour avec 98%

Mme Konaré Kadiatou Doumbia et son équipe, après avoir gagné le pari de l’élection du candidat Ibrahim Boubacar Keita en 2013, avec son mouvement ‘’IBK 2012, une chance à saisir’’ ont décidé de changer le fusil d’épaule en transformant l’appellation du mouvement ‘’IBK une chance à saisir en mouvement » en ‘’IBK une chance pour le Mali’’. Ce mouvement a lancé ses activités le dimanche 17 décembre dernier de la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Hâmpaté Bâ qui avait refusé du monde. L’objectif ultime de ce mouvement est de continuer le même combat déjà commencé depuis 2012, afin de réélire le président IBK en 2018, dès le premier tour. Ce fut une forte mobilisation des militants et sympathisants du mouvement ‘’ IBK une chance pour le Mali », venus de l’ensemble des régions du pays et du District de Bamako pour prendre part à l’évènement.

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le ministre Maouloud Ben Kattra, Issa Guindo, et Baba Moulaye Haidara, tous du RPM.

Plusieurs communications ont marqué la cérémonie. Dans son intervention, le ministre Maouloud Ben Kattra, a souligné que le mouvement ‘’IBK une chance pour le Mali’’ partage les mêmes objectifs que celui de son mouvement « IBK alternatives 2018 », à savoir soutenir les actions du président de la République jusqu’à la victoire finale de 2018. Selon Maouloud Ben Kattra, IBK est une chance pour le Mali sur tous les plans politique, démocratique, développement économique et social.

Baba Moulaye Haidara, est lui allé plus loin. Selon lui, IBK est une chance pour toute l’Afrique et non pour le Mali seulement.

Pour sa part, Issa Guindo, l’ancien maire de la Commune Iv, a remercié les responsables du Mouvement « IBK une chance pour le Mali » pour leur initiative et leur soutien sans faille aux côtés du Président de la République. Il leur a demandé de redoubler encore d’efforts jusqu’à l’atteinte des objectifs finaux.

Le mouvement, par la voix de son secrétaire général, Ousmane Goro, a réitéré sa fidélité et son engagement à accompagner le Président IBK. Il a saisi l’occasion pour demander solennellement à IBK de briguer un second mandat à la magistrature suprême du pays. A cet effet, le mouvement s’engage à œuvrer nuit et jour pour la réélection du Président de la République IBK en 2018, dès le premier tour avec 98%. Selon Mohamed Lamine Baby, le mouvement ne se confondra pas en remerciement à IBK, mais lui apportera sans condition aucune, tout son soutien pour continuer à servir le Mali des grands empires.

C’est sous un tonnerre d’applaudissements que Mme Konaré Kadiatou Doumbia, s’adressant à l’auditoire, a remercié les militants et militantes du Mouvement « IBK une chance pour le Mali » pour le déplacement massif afin de donner un éclat particulier à cette cérémonie de lancement. Cette mobilisation est, selon elle, un avant-gout de la présidentielle de 2018, car elle montre la détermination et le degré d’engagement de tous à IBK pour sa réélection. Elle a aussi, appelé les uns et les autres à l’union sacrée autour des idéaux du Président de la République, ainsi que les directives du mouvement.

Projection d’un film sur les grands chantiers réalisés par l’équipe d’IBK, témoignages, prestations d’artistes ont été d’autres temps forts de la rencontre.

AMTouré

