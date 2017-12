Le lancement du tout nouveau mouvement pour soutenir la candidature du président sortant en 2018 dénommé : ‘’ IBK une chance pour le Mali’’ s’est fait en grande pompe dans la salle Bazoumana Sissoko du palais de la culture de Bamako. Celui-ci a refusé du monde pour la circonstance. C’était le dimanche 17 décembre dernier, dans l’après –midi.

Les leaders dudit mouvement, fidèles à leurs idéaux depuis belle lurette soutiennent sans condition les actions du président IBK. Naguère, le mouvement était dénommé : « IBK 2012, une chance à saisir ». Ce mouvement est parmi les tout premiers à soutenir la cause du président IBK. Hier comme aujourd’hui, il reste droit dans ses bottes.

La cérémonie a enregistré la présence du ministre Maouloud Ben Kattra en charge de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de Mamadou Lamine Baby, président du Mouvement ‘’ IBK une chance pour le Mali’’, Mme Konaré Kadiatou Doumbia, présidente des femmes dudit mouvement, une femme engagée, une vraie battante, l’ancien maire de la commune IV du district de Bamako, Issa Guindo, Baba Moulaye Haïdara, Ousmane Goro, des représentants du parti RPM et de plusieurs personnalités et autres invités de marque.

Des milliers de militants, sympathisants sont venus de tout le Mali tant à Bamako qu’à l’intérieur pour être témoins de cet important rendez-vous.

Maouloud Ben Kattra a rappelé que le mouvement ‘’ IBK une chance pour le Mali’’ partage les mêmes objectifs que celui de son mouvement ‘’ IBK alternatives 2018 ‘’, à savoir soutenir les actions du président de la République jusqu’à la victoire finale en 2018. Il se dit favorable à la mise en place d’une plate-forme pour qu’IBK remporte l’élection présidentielle de 2018. ‘’ IBK est une chance pour le Mali sur tous les plans politique, démocratique, développement économique et social », a-t-il conclu.

A sa suite, Mme Konaré Kadiatou Doumbia, une dame de fer a d’abord remercié le grand public pour le déplacement massif avant d’ajouter que cette mobilisation est un avant –goût de l’élection présidentielle de 2018.

Prenant la parole, Mamadou Lamine Baby a dit ceci : « Rassurez-vous, je m’en félicite, car l’enjeu en vaut la peine. Oui, mesdames et messieurs, car il s’agit de soutenir avec conviction un compatriote, citoyen pas comme les autres, un leader, un homme d’Etat, que vous aimez tous, que nous admirons tous. IBK, non je ne me hasarderais à faire ni ses éloges ni encore moins son bilan, par crainte de ne pas vous retenir ici des heures durant et au risque d’en oublier. Il est mieux d’en faire l’économie. Pourtant, dans de pareilles circonstances, il est impératif de rafraîchir quelques mémoires en citant seulement quelques hauts faits d’arme entre autres : le pari de la paix, le défi de la souveraineté nationale, la croissance économique, les nombreux chantiers dans tous les secteurs… Un chapelet en or massif d’œuvres qui est visible, concret et efficient. ‘’No comment’’ dirait l’autre. Notre mouvement ne se confondra pas en remerciement à IBK, mais lui apportera sans condition aucune, soutien dans la continuité à servir le Mali. Solennellement nous nous engageons à partir de cet instant à porter le flambeau très haut et aux premières loges de tous ceux et de toutes celles qui, comme nous, aiment le Mali dont IBK est une grande chance que le peuple doit consolider ».

Selon Baba Moulaye Haïdara, le président IBK est une chance pour toute l’Afrique et non pour le Mali seulement. IBK est l’homme de la situation. A son avis, IBK une chance pour le Mali est une réalité. Il a levé toute équivoque qu’ils ne sont pas en campagne.

Quant à Ousmane Goro, il a rappelé la fidélité et l’engagement des membres du mouvement ‘’ IBK une chance pour le Mali’’ à accompagner le président IBK.

L’occasion était opportune pour lui d’inviter solennellement le président IBK à briguer un second mandat pour se porter à la magistrature suprême du pays.

Il a assuré de l’engagement du mouvement à œuvrer jour et nuit pour la réélection du président IBK dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2018.

Des témoignages, des projections d’images retraçant les grands chantiers réalisés par IBK, des prestations d’artistes et du comédien IBK junior et l’exécution de l’hymne national ont été d’autres temps forts de cet important évènement.

Mamadou Sissoko

