Le mouvement Badenya Ton a animé une conférence de presse le jeudi 6 juillet 2017 à la Maison de la Presse sous le parrainage de Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil Islamique, sur le thème : « Badenya Ton notre vision et nos objectifs pour le Mali ». Elle était présidée par le président du mouvement M. Badra Aliou Dembélé en présence de Laya Amadou Guindo, secrétaire général.

Dès l’entame de son allocution, M. Dembélé dira que le mouvement ‘’Badenya Ton’’ est un groupement des jeunes pour la construction citoyenne Il se soucie du devenir du Mali. Créé le 5 aout 2014, il se présente sous le sceau d’un mouvement politique de participation au processus électoral, au renforcement de la démocratie, à l’Etat de droit et au développement du Mali à travers une conscientisation citoyenne autour du respect des valeurs sociétales et religieuses dans le cadre républicain.

Dembélé affirmera que leur mouvement concourt à apporter une contribution de qualité aux nombreux problèmes auxquels notre pays est confronté : la corruption, le chômage, la mauvaise gouvernance, le manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, la dépravation des mœurs, la délinquance juvénile, la perte des identités, la crise qui sévit dans le Septentrion. Ce n’est pas tout, car le conférencier ajoutera : le mouvement va s’impliquer auprès de la jeunesse malienne pour combattre la prolifération des injures à l’endroit des personnalités religieuses et coutumières par certains jeunes, l’orienter sur les valeurs religieuses et sociétales dans un organisme d’unité permettant de sauvegarder l’autonomie et les spécificités de chaque adhérent.

La vision du mouvement ‘’Badenya Ton’’, poursuivra-t-il, est de faire le prospérer le respect de l’état de droit, de la démocratie, la reforme républicaine et laïque.

Ses objectifs, sont, entre autres, la contribution au développement économique, social et culturel du Mali et de l’Afrique, la consolidation de la stabilité, de la paix et de la réconciliation, la bonne gouvernance et la justice. Il entend également lutter contre la pauvreté et l’exclusion en contribuant à l’instauration de la prospérité au bénéfice de tous et ne négligera pas la défense des libertés fondamentales et des droits de l’être humain. Il entend concourir à l’établissement d’un pouvoir fort, légal et légitime et contribuer à l’augmentation du taux de participation des citoyens aux élections.

