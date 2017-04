Le parti MC-ATT a procédé au lancement officiel de ses activités le samedi 15 avril 2017, à la Maison des Aînés de Bamako. Présidée par Jeamille Bittar le fondateur dudit parti, plusieurs autres personnalités étaient présentes à cette cérémonie. Parmi elles, l’ancien premier ministre Moussa Marra.

Jeamille Bittar dira que la création du parti MC-ATT est la suite d’une aventure politique née dans les urnes, et que l’histoire leur assigne de poursuivre. Dans les jours à venir, promet Bittar, tout sera mis en œuvre pour expliquer aux maliens le projet de société et l’idéal du parti ; cet idéal qui est de faire du Mali un pays encore plus fort, plus grand et plus respecté.

Selon Jeamille Bittar, le MC-ATT, poursuivra la mise en œuvre de la vision du Président Amadou Toumani Touré. Dans cette logique, il estime que, sans renier le pluralisme politique, notre pays a connu depuis des siècles la gestion consensuelle du pouvoir. C’est une démarche qui vise à éviter les exclusions, la mise à l’écart des démunis et des groupes vulnérables.

« Nous pensons que cette gestion consensuelle du pouvoir a permis de régler plusieurs problèmes dans notre pays. C’est pourquoi nous appelons de tous nos vœux la classe politique à s’orienter dans cette démarche, qui devrait nous permettre de demeurer nous-mêmes. Nous appelons ici et maintenant dans un élan sincère, ceux et celles qui partagent ces valeurs à se joindre à nous dans l’effort et dans le sacrifice, pour reconstruire notre pays dans la paix, la sérénité et le dialogue. En cela, nous nous adressons particulièrement aux amis, sympathisants et anciens compagnons des Présidents Modibo Keita, Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keita, pour, qu’unis et solidaires, nous nous donnions la main pour défendre et consolider la paix, la sécurité et protéger et préserver les fondements et acquis de la Démocratie et de la République », dira t-il.

Aussi, Bittar enfonce le clou en criant haut et fort que l’exil politique dakarois du Président Amadou Toumani Touré doit arriver le plus tôt possible à son terme. Sur la scène Malienne, le MC-ATT appelle tous ceux et celles, habités par le rêve d’une paix durable, à se joindre à lui, pour hisser notre pays à la dimension qui est la sienne (un carrefour de civilisations et d’humanisme).

Pour l’orateur, le MC-ATT est préoccupé par l’embrasement du front social, caractérisé par des cycles de grèves générales illimitées dans certains secteurs clef comme la santé et l’éducation. « Nous appelons le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux, et à ceux-ci de faire preuve de plus d’ouverture compte tenu de la situation particulièrement préoccupante de notre pays ».

B BOUARE