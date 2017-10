Voici ce que nous disions de Monsieur Moussa Coulibaly dit Bamoussa quant à sa capacité d’assumer la fonction de Président du conseil de cercle de Ségou : « qui mieux que lui pourra rallier tous les suffrages, s’imposer à tous les autres candidats pour l’honneur, la valeur et l’intérêt du parti RPM ». Nous ne nous sommes point trompés parce que le samedi 21 octobre 2017, Monsieur Coulibaly est tête de liste du RPM suite à sa brillante élection. L’attelage RPM peut enfin démarrer avec à la proue Monsieur Bamoussa. Le reste n’est qu’une question de temps, une question de stratégie pour qu’il mène le bateau « RPMiste » à bon port et combler l’espoir des femmes et hommes du cercle. Rassembleur qu’il est, le chemin lui sera balisé grâce à l’alliance qu’aura fait le RPM avec d’autres formations politiques. Il faut savoir avec qui composer parce qu’en la matière, beaucoup ne méritent pas qu’on leur fasse confiance. Il faudra d’abord qu’au sein du RPM, l’union sacrée se fasse autour de lui. Cela est important parce que très souvent, certains qu’on croit être avec nous ne le sont pas et sont capable de se livrer à une sale besogne. Donc, il faut de la vigilance et toute la vigilance. Le parti doit l’accompagner, le soutenir afin que ce que l’on recherche, on le trouve. Chacun doit s’impliquer à tous les niveaux, chacun doit pouvoir exploiter toutes ses relations, chacun doit se battre parce que chacun a son honneur à défendre. Il est certain que Monsieur Bamoussa jouera sa partition pour l’amour et l’engagement pour le parti et partant pour tout le cercle de Ségou. Homme de métier, rompu à la tache, expérimenté, patient et attentif, il saura bâtir une alliance monolithique pour parvenir à l’objectif visé. Le repos est terminé pour lui jusqu’aux élections prévues le 17 Décembre 2017. Il est clair que lorsque l’on aspire à une telle fonction, c’est un saut dans l’inconnu que l’on expérimente. Ce saut dans l’inconnu nous oblige à être sur nos gardes et ne rien négliger parce que notre force réside en nous-mêmes. Il faut de la sérénité. Monsieur Bamoussa, le RPM a fait son choix. Il faut se battre parce que vous êtes le porte flambeau de tous ceux qui vous ont plébiscité. Lorsque l’on sait que l’on n’est pas le seul à postuler pour une fonction si importante qu’est la présidence du conseil de cercle, il faut savoir montrer et convaincre qu’on est le meilleur.

Mettez votre compétence et votre savoir faire en jeu, montrez-vous plus armé que les autres. Alors tout viendra naturellement si Dieu le veut bien. Et Dieu le voudra.

Abdoulaye Yérélé

