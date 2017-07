Après le vote de la loi de programmation et d’orientation militaire pour plus de 1,2 milliards, les députés ont voté le vendredi dernier un autre important projet de loi du programme présidentiel « pour l’honneur du Mali ». Il s’agit de la loi de programmation relative à la sécurité intérieure du Mali pour un montant de plus de 446 milliards de francs CFA. Ce projet de loi a été adopté à l’unanimité des députés présents par 97 voix pour, zéro contre et zéro abstention.

Les ressources prévues dans cette loi sont programmées sur une période de 5 ans, c’est-à-dire de 2017-2021. Il détermine les besoins nouveaux des Forces de Sécurité en termes de recrutement et de formation du personnel, d’équipement, de réalisation d’infrastructures et d’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de sécurité. L’incidence financière globale des mesures spécifiques préconisées est évaluée à la somme de 446 milliards 381 millions de F CFA répartis comme suit : 221.418.000.000 F CFA pour le personnel, 65.032.000.000 F CFA pour le fonctionnement, 159.932.000.000 F CFA pour les investissements.

Pour une police plus aguerrie

Les effectifs actuels déployés par la Police sont insuffisants même en tenant compte des dernières recrues en cours de formation. La LPSI prévoit le recrutement de 2.280 policiers soit 300 en 2018, 350 en 2019, 672 en 2020 et 950 en 2021.

L’armement et les minutons dont dispose la Police, toutes catégories confondues, sont nettement insignifiants. Il en est de même que pour le matériel de maintien d’ordre. Ce projet de loi prévoit des améliorations de taille. Concernant les moyens roulants nécessaires à la bonne conduite des missions, 274 nouveaux véhicules seront ajoutés aux 140 disponibles aujourd’hui dont : 188 véhicules 4×4, 72 camions, 14 véhicules blindés. La Police sera dotée en outre de 334 motos d’escorte, pour la circulation routière et pour les postes de sécurité: 125 Motos d’Escorte, 46 Motos CCR, 163 Motos pour les postes de sécurité. Par ailleurs, la Police sera dotée de 1.231 moyens de communication individuels et des équipements d’interconnexion, y compris pour les véhicules ainsi que 4.614 équipements nautiques.

S’agissant des infrastructures, le nombre de commissariats de police, qui est aujourd’hui de 48, sera porté à 68 en 2021 pour permettre un meilleur maillage du territoire national. Ainsi : 10 postes de sécurité et 2 postes de police de frontières, 5 brigades dont 4 nautiques et une canine, 2 compagnies de circulation routière, 2 services de santé et des affaires sociales, une académie de police seront réalisées. La loi prévoit également la construction et l’équipement de 4 directions régionales dont 3 pour les renseignements généraux et la construction et l’équipement de 21 groupements d’interventions et de sécurité.

Aujourd’hui, l’effectif actuel de la Protection civile est de 1.648 éléments, soit un ratio d’un agent pour 11131 habitants. En 2021, cet effectif atteindra les 3 753 éléments, tous corps confondus et subira donc une évolution de 127% qui s’effectuera comme suit : le recrutement de 2 100 sapeurs soit 400 en 2018, 500 en 2019, 650 en 2020 et 550 en 2021. La Direction Générale de la Protection Civile ne dispose actuellement d’aucun armement propre, cette loi prévoit de la doter en pistolets mitrailleurs et pistolets automatiques d’ici 2021. S’agissant des moyens roulants autos et motos, la Protection civile dispose actuellement de 41 engins spécialisés et non spécialisés. En 2021, elle sera dotée de 162 nouveaux moyens spécialisés.

La Protection civile disposera de 324 équipements de transmissions, contre 62 actuellement et de 93.803 équipements spécifiques.

Afin de renforcer l’efficacité du maillage territorial: la loi de programmation relative sécurité intérieure prévoit 37 nouvelles infrastructures à réaliser à l’horizon 2021 pour accueillir notamment des directions régionales, des groupements et compagnies de sapeurs-pompiers, des infirmeries, des centres de secours routiers et fluviaux.

La Gendarmerie et la Garde Nationales renforcées

La Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure prendra en charge la formation continue et la spécialisation de 4 540 agents. La Gendarmerie nationale sera également dotée en pistolets automatiques, pistolets mitrailleurs au profit des unités spécialisées, fusils à lunette et de caisses de munitions en stock.

Les moyens roulants actuels de cette force militaire seront augmentés de 347 véhicules dont : 320 véhicules 4X4, 4 véhicules blindés, 6 véhicules anti-émeute avec canon à eau, 4 camions citernes, 3 cars de 60 places, 40 motos.

Dans le domaine des transmissions, 296 postes HF et VHF nouveaux seront acquis.

La Gendarmerie nationale sera dotée aussi de 10 équipements nautiques (motos nautiques, vedettes). Concernant les infrastructures, 32 nouvelles seront construites pour des brigades, escadrons, groupements et stands de tir répartis comme suit : la construction et l’aménagement de 26 brigades et d’escadrons, la construction et aménagement de 4 groupements (GSIGN, GIGM) et de légions (Légions d’honneur et de sécurité) et la construction et aménagement de 02 stands de tir.

Pour la Garde Nationale, la LPSI prendra en charge la formation continue et la spécialisation de 9.895 éléments. La Garde Nationale ne sera pas en marge quant à la dotation en PA, PM et armements spécialisés et autres fusils au profit des unités spécialisées de la Garde Nationale; des munitions en stock son t également prises en compte.

Les besoins en moyens roulants seront réalisés à hauteur de: 56 véhicules nouveaux et motos dont : 35 véhicules de types 4X4, 13 camions tout terrain 6X6 (citerne à eau, à carburant, à double couverture à bouclier intégré), 3 véhicules blindés et anti-émeute, 5 cars et mini cars de liaison, 54 motos.

La Garde nationale bénéficiera de : 168 nouveaux matériels de transmission, 40 constructions et aménagements concerneront des pelotons, compagnies et postes de sécurité.

Pour le ministre de la sécurité et de la protection civile, cette loi est un élément de la réforme du secteur de la sécurité que notre pays enclenché pour faire face aux nouvelles menaces. Il a expliqué devant les députés que c’est une programmation des investissements dans le secteur de la sécurité sur une période de 5 ans, en termes d’infrastructures, d’équipements.

Youssouf Bamey