Le ministre de l’Administration Territoriale, Tiéman Hubert Coulibaly a rencontré hier lundi 3 juillet dans les locaux de son département, les présidents et représentants de partis politiques. Avec au menu des débats les dispositions de la loi électorale relatives au vote anticipé des forces de défense et de sécurité. A l’issue de la rencontre, le département de tutelle et la délégation générale aux élections (DGE) ont estimé que cette disposition serait contraignante et ont proposé de la revoir pour.

Le ministre de l’Administration Territoriale, Tiéman Hubert Coulibaly a suggéré la suppression pure et simple des dispositions de la loi électorale portant sur le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité. Mais aussi la mise en place d’une commission de centralisation des résultats du référendum et la fixation d’un délai pour la proclamation résultats provisoires.

Selon le Directeur de la Délégation Générale aux Elections(DGE), Général Chaka Sangaré qui porte le projet, le vote par anticipation des militaires pose énormément de problèmes. Car dit-il, cette mesure nécessite la constitution d’une liste électorale spécifique pour les forces de défense et de sécurité. Toute chose, qui dit-il, prendra énormément de temps.

« L’ancienne loi électorale qui autorise le vote des militaires au référendum une semaine avant les autres électeurs a montré ses insuffisances à la pratique. Elle ne fixe aucun délai pour le ministre de proclamer les résultats provisoires et aucune commission n’est prévue pour la centralisation des résultats », a expliqué un conseiller technique du ministère de l’administration territoriale.

Ainsi, Tiéman Hubert Coulibaly a proposé aux hommes politiques le retrait du vote anticipé des militaires qui voteront le même jour que les autres électeurs et un délai de 05 jours pour la proclamation des résultats provisoires du référendum. A noter qu’une commission de centralisation des résultats a été déjà mise en place.

« Il s’agissait d’une séance d’échanges sur la révision de la loi électorale et les dispositions à prendre. Cette loi n’est sous aucune règle légale. La réunion a été récréative parce qu’il n’y a pas eu de désaccord. Nous allons revenir ici dans deux semaines pour écouter les propositions des uns et des autres », a indiqué le ministre Tiéman Hubert Coulibaly.

Toutefois, il a déploré l’absence des partis politiques de l’opposition à cette réunion de concertations. Avant d’annoncer qu’il envisage leur rendre visite dans les prochains jours.

Adama DAO