Selon nos confrères de Francesoir.fr relayé par Afrique7, le Mali pourrait être le premier pays africain visité par le président nouvellement élu de la France, M. Emmanuel Macron. L’homme de 39 ans qui vient de l’emporter sur Marine Le Pen au second tour de la présidentielle Française, accorderait sa priorité aux soldats déployés par la France au Mali dans le cadre de « l’opération Barkhane ». Celle-ci couvre aussi le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie.

« Je crois que c’est une belle victoire, peut-être le début également d’une belle espérance, pour la France et tous ses pays amis. Et il y a 24 heures, le 6 mai, nous avons reçu deux émissaires d’Emmanuel Macron qui nous ont indiqué la constance de son intérêt pour la coopération avec l’Afrique, son souci de l’Afrique, singulièrement du Sahel et de la sécurité dans cette zone. En tant que président en exercice du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), je m’en réjouis d’autant qu’il souhaite dans les meilleurs délais me rencontrer. Ce sera avec plaisir. Donc, une belle victoire. Cette victoire d’aujourd’hui, c’est un grand moment de démocratie », s’était exclamé sur RFI le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, quelques heures après la victoire du candidat du Mouvement en Marche. « Je sais que c’est un homme compétent, un homme résolu, et un homme loyal».

La question est de savoir s’il fera le déplacement au Mali sans rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta.

Rassemblés par ZC