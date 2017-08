Selon l’honorable Hawa Gassama, député élu à Yélimané, tous les prédécesseurs du président du Mali, Ibrahim Boubacar Kéïta, qui ont tenté de réviser la loi fondamentale du pays ont reculé face à la résistance du peuple malien. Cela devrait le dissuader, de l’avis du député de l’URD, de renoncer à son projet de révision de la constitution malienne. « Les priorités des Maliens n’ont rien à voir avec ce projet de révision constitutionnelle d’IBK », a clairement indiqué le député de l’Opposition malienne lors de la cérémonie de restitution, le weekend dernier en commune V de Bamako, de son collègue député l’honorable Amadou Thiam.

Mamadou Hawa Gassama Diaby, le député élu à Yélimané, région de Kayes, était, le samedi 29 Juillet dernier, l’invité de la cérémonie de restitution de son collègue député de la commune V du district de Bamako l’honorable Amadou Thiam. Connu pour son franc-parler et sa détermination à faire reculer le président de la République IBK sur le projet de révision constitutionnelle, le député de Yélimané dit ne pas comprendre l’acharnement d’IBK à tenir une révision constitutionnelle aussi impopulaire. « Face à l’opposition farouche du peuple, ces prédécesseurs qui ont essayé de réviser la constitution ont tous reculé. Cela devrait servir de leçon à IBK », explique Mamadou Hawa Gassama Diaby. Il a fait savoir que le projet de révision constitutionnelle est truffé d’imperfections d’où le tollé autour. Il a invité le président de la République à retirer ce projet et à regarder en face les priorités des maliens qui n’ont rien avoir avec le projet de révision constitutionnelle. Les priorités des maliens tournent, selon lui, autour du retour de l’armée et de l’administration malienne dans la ville de Kidal qui est reporté aux calendes grecques ; au retour au bercail des réfugiés maliens qui errent dans les camps des refugiés et des déplacés, de la réduction du coût de la vie qui devient de plus en plus cher etc.

Moussa Samba Diallo